ليلة يايا توريه التاريخية شاهدة على إنكسار "لعنة" باريس سان جيرمان .. عزيزي برشلونة: لا تدع الهاتريك ينسيك "إعجاز" فيران توريس!

في بداية تليق ببطل دوري أبطال أوروبا، بدأ باريس سان جيرمان دفاعه عن اللقب في نسخة 2026-27 بسداسية في شباك سلوفان براتيسلافا السلوفاكي.
الفريق السلوفاكي حفظ ماء وجهه بهدف وحيد في الدقيقة 58 عن طريق سليمان كامارا، لكن كتيبة لويس إنريكي حضرت بسداسية عن طريق عثمان ديمبيلي "ثنائية 17 – 23"، فيران توريس "ثلاثية 31 – 47 – 57"، وفابيان رويز "87".
تلك السداسية هي النتيجة الأعلى حتى الآن في الجولة الأولى من مرحلة الدوري، ليتصدر بها باريس جدول الترتيب، متفوقًا على برشلونة الذي هزم فينورد بنتيجة 5-1.
وللتعمق أكثر في أبرز ملامح مواجهة باريس سان جيرمان وسلوفان براتيسلافا، دعونا نستطرد الحديث في السطور التالية..