ليلة يايا توريه التاريخية شاهدة على إنكسار "لعنة" باريس سان جيرمان .. عزيزي برشلونة: لا تدع الهاتريك ينسيك "إعجاز" فيران توريس!

الليلة دخل الإيفواري يايا توريه التاريخ بظهوره الرسمي مع سلوفان براتيسلافا في دوري أبطال أوروبا، كأول مدرب أفريقي يقود فريقًا في نهائيات البطولة القارية.

خطوات توريه خلال الفترة الماضية كانت سريعة ما بين قيادته للفريق السلوفاكي ثم النجاح معه في العبور من التصفيات وصولًا لمرحلة الدوري بدوري الأبطال.

لكن تلك الخطوات السريعة توقفت مؤقتًا أمام الهزيمة القاسية والثقيلة أمام باريس سان جيرمان، وإن كانت ليس نهاية المطاف.

لكن وبينما كان توريه يتحسر على هزيمته القاسية، كان نظيره الإسباني لويس إنريكي؛ المدير الفني لباريس، يحتفل بكسر اللعنة التي ترافقه منذ بداية الموسم الجاري على يد الإيفواري..

باريس سان جيرمان لم يحقق أي فوز منذ انطلاق الموسم الجاري، تحديدًا منذ أن توج بطلًا لكأس السوبر الأوروبي على حساب أستون فيلا في 12 أغسطس الماضي.

منذ ذلك التاريخ، خاض باريس ثلاث مباريات في الدوري المحلي .. خسرها كافة، وكذلك خسر مباراة كأس الأبطال الفرنسية أمام لانس، حتى أتت الانفراجة على يد سلوفان.



