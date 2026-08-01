وسط الخلاف مع الريال .. يان ديوماندي يغيب عن معسكر لايبزيج بشكل مفاجئ ومدربه يكشف السبب!

وبحسب سكاي سبورت، فإن الإيفواري لن يرافق بعثة لايبزيج إلى معسكر التدريب في النمسا، وقد تم اتخاذ القرار داخليًا.

وكان لايبزيج قد خطط - في الأساس - لاصطحاب يان ديوماندي إلى المعسكر، وقد تم إبلاغ اللاعب بذلك، ولكن حاليًا، تم اتخاذ القرار بالرفض، حيث يرغب الجناح الإيفواري في الانتقال إلى ريال مدريد، والتوصل إلى اتفاق سريع بين الناديين.

وتشير التوقعات إلى أن ديوماندي سيوقّع عقدًا مع ريال مدريد، لمدة خمس سنوات، يمتد حتى يونيو 2031، في حالة إتمام الاتفاق.

وكان ديوماندي الذي يرتبط بعقد مع لايبزيج حتى 2030، قد أظهر تألقًا كبيرًا خلال الموسم الماضي، حيث شارك في 36 مباراة، سجل خلالها 13 هدفًا وصنع 10 تمريرات حاسمة، كما ساهم تألق الجناح الإيفواري الذي يستطيع اللعب على الطرفين، الأيمن والأيسر، في انضمامه لمنتخب كوت ديفوار في نهائيات كأس العالم 2026، حيث صنع تمريرة حاسمة ضد كوراساو، وقاد الأفيال إلى الأدوار الإقصائية لأول مرة في تاريخه، قبل الخروج من دور الـ32، على يد النرويج، بهدفين مقابل هدف.