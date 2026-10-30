بسداسية الشباب: كاراسكو تخلص من صداع حمد الله ولا عزاء للاعب باريس .. ليتك تكتفي بسخرية رونالدو يا البريكان!

لم يكن أشد المتشائمين يتوقع هذا السقوط المدوّي للأهلي، أمام الشباب الذي أثبت لجماهيره بأنه ماضٍ في مؤشرات التعافي من "البداية الكارثية"، بفوز ساحق ضد الراقي بنتيجة (6-1)، على ملعب إس إتش جي ارينا، في قمة الجولة الثانية عشرة من مسابقة دوري روشن السعودي "2026-2027".
سداسية شبابية حملت توقيع ريكاردو ماتياس (هدفين د2 و48)، ويانيك كاراسكو ( هاتريك منه ركلتا جزاء د25 و66 و82)، وروجر مارتينيز (من علامة الجزاء د37)، بينما وقّع فراس البريكان على هدف الأهلي في الدقيقة 40.
وحقق الشباب فوزه الثالث في آخر أربع مباريات فقط، ليرفع رصيده إلى 14 نقطة، ويحتل المركز العاشر في جدول دوري روشن، بينما ألحق الهزيمة الرابعة بالأهلي، الذي لم يتذوق طعم التعادل، ليحلً سادسًا برصيد 21 نقطة.
وفيما يلي، يستعرض موقع GOAL، أبرز النقاط حول أداء يانيك كاراسكو وفراس البريكان، في مباراة الشباب والأهلي..