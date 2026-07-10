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Scotland v Morocco: Group C - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
علي سمير

هل يحقق حلمه أخيرًا؟ ياسين بونو : أتمنى التوفيق للأرجنتين وأطمح في الانتقال لهذا النادي قريبًا!

ياسين بونو
المغرب
انتقالات
فرنسا ضد المغرب
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كأس العالم
الهلال
ريفر بليت
دوري روشن السعودي
دوري الدرجة الأولى الأرجنتيني

الهلال السعودي مهدد بخسارة أحد أهم نجوم المونديال

خرج الحارس المغربي ياسين بونو، من أجل الحديث عن مستقبله، بعد خروج المغرب من بطولة كأس العالم 2026، ملمحًا إلى إمكانية رحيله عن الهلال السعودي.

المغرب أنهت رحلتها المثيرة في المونديال المقام في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك، بالخسارة من فرنسا بهدفين نظيفين في ربع النهائي.

  • ماذا قال بونو؟

    بعد خسارة بلاده، تحدث بونو لشبكة "ESPN" الأمريكية قائلًا:"أعتقد أن نادي ريفر بليت مثل العائلة بالنسبة لي، أشعر بروابط هائلة كلما أتحدث مع أي شخص من النادي، سواء لاعبين سابقين أو حاليين".

    وأضاف:"أنا أحب الأرجنتين ودائمًا ما أتمنى لها التوفيق وكل ما هو أفضل بشكل مستمر".


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  • Canada v Morocco: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    هل ينتقل إلى ريفر بليت؟

    وواصل بونو حديثه:"الأمر لا يعتمد علي فقط، لأنني مرتبط بعقد مع نادٍ آخر في الوقت الحالي، ريفر فريق رائع ويمر بفترة مميزة حاليًا".

    وأنهى تصريحاته:"سيكون من الرائع حدوث هذا الأمر لو كان ممكنًا، وإن لم يتم ذلك، سأستمر في تشجيعي للنادي كأحد العاشقين له".

  • ليست المرة الأولى

    وكان ياسين بونو قد كشف العام الماضي عن عشقه للكرة الأرجنتينية، وأمنيته باللعب هناك، قائلًا إنه كان يحلم بالاحتراف في الأرجنتين منذ فترة، ويحاول متابعة ريفر بليت.

    وأوضح "لديّ عاطفة عميقة تجاه الأرجنتين، وهناك بعض حراس المرمى الجيدين جدًا هناك، لذلك ليس من السهل الانضمام إلى هذا الدوري، لقد أظهروا عاطفة كبيرة تجاهي، وهذا يجعلني أرغب في اللعب هناك".

    واستطرد قائلًا: "كلما أمكنني، أحاول متابعة ريفر بليت، من المؤسف ما حدث لهم في ليبرتادوريس، لكنه نادٍ مستقر دائمًا، والبرازيليون دائمًا فرق قوية جدًا. يتمتع ريفر بليت بالاستقرار، وهذا شيء يُقدّر؛ إنها مؤسسة تعمل دائمًا بشكل جيد".

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  • France v Morocco: Quarter Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    ريفر بليت يترقب الموقف

    الصحفي الأرجنتيني "هيرنان كاستيو" قال في شهر مارس الماضي، إن ريفر بليت وضع بونو ضمن أهم أهدافه في فترة الانتقالات الصيفية قبل انطلاق الموسم القادم، حيث يسعى النادي لضمه للاستفادة من خبرته الطويلة وقدراته الفنية المميزة.

    وأوضح أن ريفر بليت لن يفاوض بونو في تلك الفترة، بسبب تركيزه مع الهلال لما تبقى من موسم 2025/2026، مفضلًا التحدث معه بعد انتهاء مشاركته مع المغرب في كأس العالم 2026.

    ومع خروج المغرب الآن من البطولة، بعد توقف رحلتها عند دور الثمانية، قد يتحرك النادي الأرجنتيني جديًا للحصول على خدمات المغربي الذي يعتبر من أهم نجوم المونديال، بسبب تألقه في دور المجموعات، وتميزه في ركلات الترجيح أمام هولندا، بالإضافة إلى تصديه لركلة جزاء من كيليان مبابي نجم فرنسا.