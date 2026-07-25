أزمة جديدة بعد كانسيلو ولودي؟ .. تقارير مغربية تكشف رد فعل بونو عن تحويله "آسيويًا" في الهلال!

ويعد ياسين بونو هو الحارس الأساسي في الهلال، منذ التعاقد معه في صيف 2023، قادمًا من إشبيلية، وقدم الحارس المغربي صاحب الـ35 عامًا، لقطات مميزة مع الزعيم، خاصة وأنه برع في لحظات ركلات الجزاء.

وشارك بونو مع الهلال في 128 مباراة "رسمية" في جميع البطولات، نجح خلالها في الحفاظ على نظافة شباكه في 51 مباراة، أي حوالي 40% من إجمالي اللقاءات، إلا أنه استقبل 116 هدف، فيما قاد الزعيم للعديد من الألقاب، ما بين ثلاثية دوري روشن وكأس خادم الحرمين الشريفين والسوبر السعودي، في موسم 2023-2024، وكتابة الرقم القياسي في موسوعة جينيس، كأكبر فريق يحقق انتصارات متتالية في كرة القدم "34 مباراة"، فضلًا عن الفوز ببطولتي كأس الملك والسوبر خلال الموسمين الماضيين.

وواصل بونو تألقه مع منتخب المغرب في نهائيات كأس العالم 2026، حيث خطف الأضواء، بتصديه لركلة ترجيح "واقفًا" أمام هولندا، فيما قاد أسود الأطلس لربع النهائي، وتألق أمام فرنسا، قبل أن يغادر المغاربة بالخسارة بهدفين دون رد.