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محمود خالد

صاحب الوجهين: ياسين العياري يجسد معاناة "الجنسية المزدوجة" .. ووالده يمنحه صك البراءة من "خيانة" نجم سويسرا!

فقرات ومقالات
ياسين اياري
السويد
تونس
كأس العالم

بعد إحرازه هدفين في شباك تونس بكأس العالم..

من المعتاد أن نشاهد لاعبًا يرفض الاحتفال عندما يسجل مع ناديه الجديد، هدفًا ضد فريقه السابق، ولكن مع انتشار ظاهرة اللاعبين أصحاب الجنسيات المزدوجة، صار هذا السيناريو واردًا على مستوى المنتخبات أيضًا.

ياسين العياري، متوسط ميدان برايتون، الذي كان شاهدًا على ملحمة السويد أمام تونس، بعدما وقّع بمفرده على ثنائية، من أصل خمسة أهداف أُمطرت بها شباك نسور قرطاج، في مستهل مشوار المنتخبين في كأس العالم 2026.

ورغم تألق العياري، إلا أن جائزة رجل المباراة ذهبت إلى مهاجم ليفربول، ألكسندر إيساك، والذي تفوق عليه في المساهمات التهديفية، بإحراز هدف وصناعة تمريرتين حاسمتين.

النجم السويدي بدا أشبه بصاحب "وجهين" في مباراة تونس، وما هو السبب الذي يجعل قصته مختلفة قليلًا عن قصة نجم سويسرا الذي واجه اتهامات بالخيانة؟

  • FBL-WC-2026-MATCH12-SWE-TUNAFP

    العياري صاحب الوجهين

    لنستعرض أولًا ما فعله ياسين العياري، في مباراة تونس، حيث بدا وكأنه صاحب وجهين، ليس نفاقًا، ولكن ازدواجية في رد الفعل، بين ابن مدينة سولانا السويدية، وصاحب الأصول العربية.

    الوجهان المختلفان تمثلا في هدفيه أمام تونس، فمع إحرازه الهدف الأول، رفض العياري الاحتفال، مكتفيًا بالسجود، وبعد تسجيله للهدف الخامس، انطلق ليحتفل بصورة طبيعية.

    تباين رد فعل العياري، قدم لنا لوحة للاعب، صاحب الجنسيات المتعددة، الذي يصير في النهاية مجبرًا على الاختيار، ليبدأ معه الصراع حول التمسك بأصوله ومنشأ أجداده، أو اللعب على رد الجميل للبلد الذي احتضنه ونشأ فيه.

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    العياري من أب تونسي وأم مغربية، إلا أنه اختار البلد الذي وُلد فيه، رغم أنه لم ينس بلد الوالد، من المديح، حيث صرّح بعد المباراة، بأنه يحب تونس ودائمًا ما يذهب إلى هناك، لقضاء عطلاته في كل صيف تقريبًا.

    أحاديث كثيرة لا تتوقف حول اللاعبين أصحاب الجنسية، ولكن إن أردنا أن نتخذ مثالًا حيًا على تجربة العياري، فبالإمكان وصفه بأنه مزج بين زين الدين زيدان، ونجله لوكا زيدان، في شخصية واحدة، ما بين اللاعب الذي فضل بلد موطنه ولم ينس ثقافة أجداده.

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  • Breel Embolo SwitzerlandGetty Images

    لماذا لا يتشابه موقفه مع نجم سويسرا؟

    لنعد بالذاكرة قليلًا، لأربع سنوات إلى الوراء، وتحديدًا في كأس العالم 2022، في ليلة الرابع والعشرين من نوفمبر، حينما احتسب الحكم فاكوندو تيو، ركلة جزاء لصالح سويسرا، تقدم لتنفيذها برييل إمبولو، وسكن الكرة في شباك الكاميرون، ليفاجئ الجميع بأنه رفض الاحتفال بهدفه.

    إمبولو، المولود في مدينة ياوندي، والذي انتقل مع والدته في سن الخامسة إلى فرنسا، حيث التقت بزوجها السويسري المستقبلي، الذي انتقلا معه إلى بازل، فضّل الاكتفاء برفع يديه دون احتفال، خاصة وأنه أحرز الهدف في شباك منتخب بلد آبائه.

    ولكن، هذا الأمر لم يعفه من هجوم الجماهير الكاميرونية، الذي وصل حد اقتحام منزله في الكاميرون، مع توجيه اتهامات له بالخيانة.

    إمبولو أعاد تلك الذاكرة إليه، حيث تمكن من إحراز هدف له في مونديال 2026، في شباك قطر، ولكن جاء تشابه الموقف بينه وبين ياسين العياري، في رفض الاحتفال بالتسجيل ضد بلد الآباء.

    إذا ما الذي يعفي العياري من أي محاولة لاتهامه بالخيانة، ويجعل رفضه للاحتفال يصب في صالح وصفه بالولاء عن الخيانة لبلد الوالد؟ هذا الأمر يعود إلى سببين..

    * الأول: أن ياسين العياري وُلد في السويد، وبالتالي فهي تمثل له بلد المنشأ.

    * الثاني (وهو الأهم): أن اختيار العياري للسويد، جاء بضغط من والده من الأساس.

    وبالحديث عن النقطة الثانية، فإن عزوز عياري، تحدث مع صحيفة "أفتونبلادت" خلال الشهر الماضي، بأن نجله ياسين، كان يرغب في اللعب لتونس، ولكنه طلب منه أن يمثّل السويد؛ كونها البلد الذي رحب به وطوره، وكان عليه أن يرد الجميل.

    نجم برايتون قالها علنًا، بعد تأهل "البلوجولت" إلى كأس العالم، "لقد ولدت في السويد وأشعر أني سويدي، وهو البلد الذي آمل بتمثيله".

  • كلمة أخيرة..

    ياسين العياري لن يكون القصة الأولى أو الأخيرة، فمجتمع كرة القدم، مليء بمثل هذه النماذج، ولعل الأبرز في الساحة حاليًا، هو لامين يامال الذي فضل تمثيل منتخب إسبانيا، عن بلد والده المغرب، الأمر الذي دفع فوزي لقجع، للتصريح بطرفة بأنه يتمنى مواجهته في نهائي كأس العالم، كي يشاهد مدى صحة هذا القرار.

    العياري خرج بالأهم في مواجهة تونس، وهو احترام جماهير البلد العربي، رغم أنها لن تنسى ذلك الابن الذي كان شاهدًا على إسقاط النسور بنتيجة قاسية في كأس العالم، وفي ذات الوقت، وقع على أول أهدافه في المونديال، ويبدو أننا سنشاهد استمرارًا لرحلة السويد في البطولة، بعد الفوز العريض في لقاء الافتتاح.

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