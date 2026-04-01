Goal.com
مباشر
Yasser Al Misehal Herve Renard GFX GOAL ONLYGOAL AR
زهيرة عادل

"المنطق المستفز" لياسر المسحل يتجسد على طبق من ذهب .. الواقع يقول لكم "لا تنتظروا إقالة هيرفي رينارد" والإعلام يدعمه!

فقرات ومقالات
السعودية
هيرفي رينارد
كأس العالم
البوسنة والهرسك ضد إيطاليا
البوسنة والهرسك
إيطاليا
التصفيات المؤهلة لكأس العالم - أوروبا
السعودية ضد مصر
مصر
المباريات الودية
صربيا ضد السعودية
صربيا

الرجل الصامت لن يتحرك طالما رينارد لم يطلب فسخ عقده!

الكل يتحدث إلا من المفترض أن يكون هو المتحدث الأول في هذا الوقت العصيب الذي يمر به المنتخب السعودي بقيادة المدرب الفرنسي هيرفي رينارد .. الصامت الوحيد هو ياسر المسحل؛ رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم!

الأمر لا يتعلق فقط بالهزيمة الثقيلة أمام منتخب مصر برباعية نظيفة، ولا الخسارة بعدها أمام صربيا بثنائية مقابل هدف وحيد، خلال الخمسة أيام الماضية، ولا بما حدث قبلها من إخفاقات من الفشل في كأس الخليج، كأس آسيا، كأس العرب، والفشل في التأهل ببطاقة مباشرة إلى نهائيات كأس العالم 2026.

بل كذلك ما زاد الطين ما خرجت به صحيفة "ليكيب" الفرنسية خلال الساعات الماضية من طلب رينارد بفسخ عقده مع المنتخب السعودي الممتد حتى عام 2027، وبدء مفاوضاته مع المنتخب الغاني.

وما بين هزيمتي مصر وصربيا، ومزاعم "ليكيب"، قام الاتحاد السعودي لكرة القدم بـ"توزيع" بيان رسمي على الصحف يفيد بعدم التفكير في إقالة رينارد، وتأكيد قيادته للأخضر في كأس العالم 2026.. بيان زاد الجمهور والوسط الرياضي استفزازًا ليس أكثر.

لكن لِمَ الاستفزاز من ياسر المسحل والواقع يخدم فكره تمامًا؟ .. مخطئ من ينتظر منه حديث مختلف أو قرار من مجلس بإقالة رينارد حاليًا، فإن رحل سيكون بقرار شخصي من الفرنسي!

  • الواقع يخدم "فكر" ياسر المسحل

    بالنظر لأحداث الساعات الماضية في كرة القدم العالمية، فالنبأ الأعظم هو "فشل المنتخب الإيطالي في التأهل لنهائيات كأس العالم 2026".

    فشل الأزوري لم يكن عاديًا، بل جاء على يد منتخب البوسنة والهرسك، في نهائي الملحق، حيث خسر في ركلات الترجيح (1-4)، بعدما نهاية المباراة بالتعادل الإيجابي (1-1).

    عطفًا على ذلك، يغيب المنتخب الإيطالي عن نهائيات الحدث العالمي للمرة الثالثة على التوالي!

    أعلم أنك تسأل الآن "ما علاقة السعودية بإيطاليا؟"، دعني أخبرك..


    • إعلان

  • الصورة بوضوح على لسان المسحل

    سأنقل لك تصريحًا أطلقه ياسر المسحل؛ رئيس الاتحاد السعودي، قبل خمسة أشهر تقريبًا، يلخص لك علاقة الفشل الإيطالي بنصيحتي لك بعدم انتظار قرار إقالة رينارد، وأن رحيله خلال الساعات المقبلة – إن تم – فسيكون بطلب من الفرنسي نفسه..

    في 20 أكتوبر 2025، ظهر المسحل في برنامج "الليوان"، وعندما سُئل عن فشل المنتخب السعودي في تحقيق أي إنجازات عقب فترة النجاحات بين عامي 1984 و1996، قرر أن يذكّر الجماهير الغاضبة فشل منتخبات أخرى!

    المسحل قال وقتها: "البعض لا يحب المقارنات، لكن القصد التوضيح، صحيح أننا لم نأخذ كأس آسيا منذ عام 1996، وهذا مزعج ونعمل على تصحيحه، لكن إن نظرت لكوريا الجنوبية فلم تحقق كأس آسيا منذ عام 1960، وبالنظر لمنتخب اليابان الذي يعد الأفضل اليوم في آسيا، حقق البطولة القارية آخر مرة في عام 2011".


    وكأن المسحل يعمل بالمثل الشعبي العربي الشهير "من يرى مصائب الناس، هانت عليه مصيبته!".

  • الإعلام السعودي يروج للفكرة بالفعل!

    إن لم تكن مقتنعًا أن مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة ياسر المسحل، لن ينظر لفشل المنتخب الإيطالي، وأن تلك المقارنة وهمية بالأساس، فهناك من هو في الإعلام الرياضي وبدأ يروج للفكرة بالأساس..

    الناقد الرياضي خلف ملفي استشهد بإيطاليا، للرد على الغاضبين من الفشل في التأهل المباشر لنهائيات مونديال 2026.

    خلف ملفي كتب عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس": "لبعض من (يستعيبون) تأهل (منتخبنا) للمونديال من الملحق الآسيوي، هذا المنتخب الإيطالي (بعراقته) العالمية يخسر من البوسنة والهرسك في (الملحق الأوروبي)، ويفشل في التأهل للمرة الثالثة على التوالي!!".


    تظن أنه ضرب من الجنون، نعم لكنه حدث!

  • تأكيد آخر

    لم تقنعك كل الأدلة السابقة أن ياسر المسحل لن يقيل هيرفي رينارد، إليك خبر حصري نقله الإعلامي الرياضي دباس الدوسري..

    مصدر رسمي داخل اتحاد الكرة يقول: "لا علم لنا بوجود مفاوضات بين رينارد وغانا. المدرب حتى اللحظة لم يخبرنا ولم يطلب الرحيل، وطالما لم يتحدث معنا مباشرةً لن نتخذ أي قرار. ولا نية لدينا في إلغاء عقده ولم نفاوض أي مدرب"!


  • نريد نسخة 2012 من المسحل

    هذا "الهدوء المستفز" من ياسر المسحل هو نفسه حديث عهد به، فلم تكن هذه شخصيته بينما كان خارج اتحاد الكرة السعودي.

    الرجل الصامت حاليًا تهكم على المنتخب السعودي في عام 2012، وقتما فشل في التقدم بالتصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2014، بينما نجح المنتخب اللبناني.

    وقتها كتب المسحل، عبر حسابه على منصة "إكس": "لبنان إلى التصفيات النهائية بجدارة. بميزانية نادي واحد فقط من السعودية، الإمارات، الكويت، البحرين".


    نعلم أن الرجل عندما يكون مسؤولًا بشكل رسمي، تختلف مواقفه بعض الشيء وفقًا لما يحدث في الغرف المغلقة، لكن هدوء المسحل وصمته ومشاهدته لانهيار المنتخب السعودي فاق كل الحدود، وأصبح بلا أي مبررات!