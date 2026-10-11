"ظننت أنها هللات في جيبه" .. ياسر القحطاني يستعيد ذكرى طريفة "يحظرها الفيفا" عن وليد عبد الله!

وبالحديث في هذا السياق، فإن لائحة المجلس الدولي لكرة القدم، المعروف اختصارًا بـ"آيفاب"، والذي يسنّ قوانين اللعبة، تتضمن المادة الرابعة، من قانون "معدات الملاعب"، والتي تمنع ارتداء اكسسوارات أو حمل أي مواد صلبة، قد تتسبب في أذى اللاعبين، عمدًا أو بدون قصد، وفي حالة ارتداء لاعب لأقراط أو سلاسل، على سبيل المثال، فإنه يجب عليه أن يخلعها قبل دخول أرض الملعب.

ليس ذلك فحسب، بل إنه في حال تم اكتشاف لاعب يرفض الامتثال للقواعد، فإنه معرض للعقوبة بالغرامة أو الإيقاف، كما ثبت في واقعة ارتداء مدافع منتخب الصين، وانج شينشاو، قلادة في الملعب، خلال مباراة ودية أمام ميانمار، كما احتفظ بها في جواربه، عندما شارك بديلًا، ليصدر الاتحاد الصيني قرارًا بحرمان اللعب من تمثيل المنتخب الأول لمدة سنة، مع تغريم ناديه شانجهاي، 20 ألف يوان.

وشهدت كأس العالم 2022، واقعة شهيرة، كان بطلها جول كوندي، مدافع فرنسا، الذي كان يرتدي سلسلتين من الذهب، في مباراة بولندا، في دور الـ16، قبل أن يكتشف مساعد الحكم، الأمر بالصدفة، ليقوم أحد أفراد الطاقم التدريبي لـ"الديوك" بخلع السلسلتين من رقبته.