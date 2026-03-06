Getty Images Sport
ترجمه
وولفز يكشف عن تكريم خاص لديوغو جوتا قبل مباراة ليفربول في كأس الاتحاد الإنجليزي
تحفة كرادوك: تكريم زهري يخلد رمز النادي
كلف النادي المدافع السابق لفريق وولفز والفنان المتميز جودي كرادوك بإنشاء لوحتين كبيرتين لأسطورة النادي. وفي لمسة مؤثرة، تم جمع بتلات من آلاف الزهور التي تركها المشجعون على تمثال بيلي رايت العام الماضي ومعالجتها لإنتاج الحبر المستخدم في الأعمال الفنية. وستُعلق هذه اللوحات الآن بشكل دائم في منطقة الاستقبال في مدرج ستان كوليس ليتمكن المشجعون من زيارتها.
تكريم ذو مغزى من عائلة وولفز
أقام المدير جون جوف حفلاً خاصاً يوم الجمعة للكشف عن الأعمال، حضره مدير الفريق الأول روب إدواردز والعديد من زملائه السابقين في الفريق. وفي معرض حديثه عن أهمية المشروع، قال جوف: "هذا نصب تذكاري لجميع أفراد النادي، والأهم من ذلك أنه يشمل مشجعينا الذين شعروا بحزن شديد لرحيل ديوغو، مع تضمين جميع تكريماتهم. لقد قام جودي بعمل رائع في تجسيد شخصية ديوغو بشكل جيد للغاية".
واصل غوف التأكيد على الطبيعة الجماعية لعملية الحداد في مولينوكس، مضيفًا: "كانت فرصة جمع الجميع - جميع الأقسام - معًا لتذكر أحد لاعبينا البارزين، والمساهمة التي قدمها لهذا النادي لكرة القدم، لحظة جميلة". شهد الحدث قيام لاعبي الفريق الأول مثل خوسيه سا ومات دوهرتي بتقديم احترامهم للاعب الذي لا يزال متأصلًا في نسيج النادي.
كرادوك يترك إرثًا دائمًا مع حبر زهري من المعجبين
بالنسبة إلى كرادوك، كان هذا المشروع شخصيًا للغاية، حيث مزج بين تاريخه كبطل لفريق وولفز ومسيرته الثانية كفنان. "لقد شعرنا بفخر كبير، بما يمثله هذا المشروع ومن يقف وراءه. كانت فكرة تحويل الزهور إلى لوحات فنية فكرة رائعة، وكان من اللطيف جدًا أن يطلبوا مني القيام بذلك، لأن هذا يعني أنهم يثقون في قدرتي على القيام بعمل جيد بما يكفي لإنتاج لوحات تعلق هناك إلى الأبد"، أوضح كرادوك خلال حفل الكشف عن اللوحات.
أعرب الفنان عن رضاه عن النتيجة النهائية والقيمة العاطفية التي تحملها اللوحات لمشجعي مولينو. وأضاف: "أنا سعيد جدًا بها. التوازن بين الاثنين مثالي. كان من اللطيف أن يتم تأطيرها ورؤيتها في المكان المخصص لها". سيتم في النهاية تثبيت نسخ مقاومة للعوامل الجوية من هذه الأعمال الفنية خارج الملعب لضمان أن يتمكن جميع المشجعين من رؤيتها في أي وقت.
مولينوكس يستضيف مباراة ليفربول المثيرة
توقيت هذا التكريم له صدى خاص، حيث يستضيف ولفرهامبتون ليفربول في كأس الاتحاد الإنجليزي. وقد خطط المشجعون بالفعل لعدة عروض للتعبير عن حبهم، بما في ذلك رفع ستة أعلام في جنوب البنك. ويأتي ذلك في أعقاب مباراة الدوري الإنجليزي الممتاز الأخيرة، حيث هتف مشجعو الفريقين باسم جوتا في الدقيقتين 18 و20 - وهو رقم القميص الذي كان يرتديه في ولفرهامبتون وليفربول على التوالي.
اللوحات والمعرض الجديد في متحف ولفرهامبتون هما الأحدث في سلسلة من التكريمات، بعد تيفو ممول من المشجعين في وقت سابق من هذا الموسم وتكريم بالزهور في أنفيلد من قبل موظفي النادي في ديسمبر. بالنسبة للاعب الذي قال ذات مرة: "التواجد هنا في ولفرهامبتون هو حلمي"، فإن هذه التجهيزات الدائمة تضمن أن وجوده في مولينوكس لن ينسى أبدًا من قبل المشجعين الذين أعجبوا به.
