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"وماذا عن جزيرتي؟".. ريتشارليسون يتهم المرشح الرئاسي البرازيلي فلافيو بولسونارو بالاستيلاء على ملكيته الخاصة!
ريشارليسون يطلق اتهامات صادمة بسرقة ممتلكاته
في سلسلة من المنشورات المثيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، سرد ريشارليسون تفاصيل معركة قانونية غريبة حول جزيرة خاصة يمتلكها على ساحل ريو دي جانيرو. وزعم اللاعب الدولي البرازيلي، الذي شهدت مسيرته تراجعًا في الآونة الأخيرة، أن بولسونارو وشركاءه استغلوا نفوذهم السياسي والنظام القضائي للسيطرة على الأرض.
ووفقًا للاعب، وقعت الحادثة بعد أن رفض بيع العقار إلى السيناتور. وأوضح ريشارليسون أنه استثمر بكثافة في الموقع بين عامي 2020 و2021، وأن الخسارة المفاجئة للعقار دفعته إلى السعي للحصول على تدخل قضائي عاجل خلال فترة انتخابية بالغة الأهمية.
- Getty Images Sport
ريتشارليسون يطالب بالعدالة
وقال اللاعب السابق لإيفرتون في مقطع فيديو شاركه مع ملايين المتابعين: "لم أرغب في بيعه الجزيرة. وبعدما رفضتُ، استغل هؤلاء الأشخاص الموقف في المحكمة". ويبدو أن المهاجم، الذي كثيراً ما عبّر بصوت عالٍ عن القضايا الاجتماعية في وطنه، مصمم على محاسبة الشخصية السياسية النافذة.
ويأتي توقيت الاتهام حساساً بشكل خاص، إذ تستعد البرازيل للجولة الثانية من انتخاباتها الرئاسية في 25 أكتوبر، حيث لا يزال إرث بولسونارو الأب موضوعاً محورياً في النقاش الوطني. وأضافت ادعاءات لاعب كرة القدم طبقة سريالية إلى مناخ سياسي متوتر أصلاً.
وتُعد المبالغ المالية المعنية كبيرة، إذ يزعم لاعب توتنهام خسارة استثماره بالكامل. وقال في الفيديو: "ذهب فلافيو بولسونارو وهذا الرجل، فيلر توماز، إلى هناك واستوليا على الجزيرة في غضون 24 ساعة. هنا أخفق النظام القضائي. على حد علمي، استوليا على الجزيرة من دون أن يدفعا قرشاً واحداً. استثمرتُ هناك نحو 10 ملايين ريال (1.4 مليون جنيه إسترليني/1.7 مليون دولار) ولم أسترد شيئاً". ويسلّط هذا النداء المباشر لإجراء تحقيق الضوء على إحباط اللاعب من العملية القانونية في بلده.
بولسونارو يصف المزاعم بأنها أخبار كاذبة
جاء رد فعل معسكر بولسونارو سريعًا، حيث استبعد السيناتور الاتهامات واصفًا إياها بأنها حملة تشويه. وقد كتب بولسونارو تعليقًا في قسم التعليقات على مقطع فيديو نشرته المؤثرة والمغنية البرازيلية الشهيرة جولييت، التي كانت تنتقد ممارسات المرشح اليميني.
ووصف السيناتور الاتهامات بأنها "أخبار كاذبة"، ما دفع لاعب كرة القدم للرد بحدة. فقد اكتفى ريشارليسون بالرد على هذا النفي بالتساؤل: "وماذا عن جزيرتي؟" وقد أسر هذا السجال العلني الجمهور البرازيلي، محولًا الانتباه بعيدًا عن النقاط الاعتيادية في الحملة الانتخابية ليتجه نحو السلوك الشخصي للسيناتور.
- Getty Images Sport
ريتشارليسون مُستبعَد من حسابات توتنهام في عهد دي زيربي
وبينما تتكشف فصول الدراما السياسية في أمريكا الجنوبية، يواجه ريتشارليسون أيضًا فترة صعبة في مسيرته الاحترافية في شمال لندن. فقد وجد المهاجم نفسه مستبعدًا تمامًا من حسابات الفريق الأول تحت قيادة المدرب روبرتو دي زيربي.
وبعد فشله في تأمين الرحيل خلال فترة الانتقالات الصيفية، فقد تم استبعاده من قائمة توتنهام المكوّنة من 25 لاعبًا في الدوري الممتاز للموسم الحالي. وقد أدى هذا الإقصاء المحلي إلى تراجعه للعب مع فريق تحت 21 عامًا بالنادي، وهو وضع بعيد كل البعد عن المكانة التي كان يتمتع بها ذات يوم كصفقة بارزة لنادي الدوري الإنجليزي.
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