"وماذا عن جزيرتي؟".. ريتشارليسون يتهم المرشح الرئاسي البرازيلي فلافيو بولسونارو بالاستيلاء على ملكيته الخاصة!

وقال اللاعب السابق لإيفرتون في مقطع فيديو شاركه مع ملايين المتابعين: "لم أرغب في بيعه الجزيرة. وبعدما رفضتُ، استغل هؤلاء الأشخاص الموقف في المحكمة". ويبدو أن المهاجم، الذي كثيراً ما عبّر بصوت عالٍ عن القضايا الاجتماعية في وطنه، مصمم على محاسبة الشخصية السياسية النافذة.

ويأتي توقيت الاتهام حساساً بشكل خاص، إذ تستعد البرازيل للجولة الثانية من انتخاباتها الرئاسية في 25 أكتوبر، حيث لا يزال إرث بولسونارو الأب موضوعاً محورياً في النقاش الوطني. وأضافت ادعاءات لاعب كرة القدم طبقة سريالية إلى مناخ سياسي متوتر أصلاً.

وتُعد المبالغ المالية المعنية كبيرة، إذ يزعم لاعب توتنهام خسارة استثماره بالكامل. وقال في الفيديو: "ذهب فلافيو بولسونارو وهذا الرجل، فيلر توماز، إلى هناك واستوليا على الجزيرة في غضون 24 ساعة. هنا أخفق النظام القضائي. على حد علمي، استوليا على الجزيرة من دون أن يدفعا قرشاً واحداً. استثمرتُ هناك نحو 10 ملايين ريال (1.4 مليون جنيه إسترليني/1.7 مليون دولار) ولم أسترد شيئاً". ويسلّط هذا النداء المباشر لإجراء تحقيق الضوء على إحباط اللاعب من العملية القانونية في بلده.



