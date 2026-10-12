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معتز الجمال
ترجمه

وماذا عن الذكريات؟.. جيرارد يرفض الحصول على الدوري الإنجليزي بأثر رجعي بعد قضايا مانشستر سيتي!

ستيفن جيرارد
ليفربول ضد مانشستر سيتي
ليفربول
مانشستر سيتي
الدوري الإنجليزي الممتاز

أكد ستيفن جيرارد أنه لا يرغب في منحه ميدالية الفوز بالدوري الإنجليزي بشكل رجعي في حال ثبوت إدانة مانشستر سيتي بالتهم المالية الموجهة إليه وتجريده من ألقابه. وأوضح جيرارد أنه تصالح مع ماضيه، لكنه تساءل بقوة عن الذكريات الكروية الرائعة التي ربما سُلبت من الآخرين جميعًا.


  • الذكريات المسلوبة أهم من الميداليات بأثر رجعي

    وفي حديثه إلى برنامج The Overlap، تحدث جيرارد عن احتمالية تتويج ليفربول بلقب موسم 2013/14 في حال إلغاء ألقاب مانشستر سيتي. وفي حين استمتع العديد من الجماهير بهذه الفكرة، فإن جيرارد يحتفظ برؤية مختلفة.

    وقال جيرارد: "الأمر ليس شخصياً بالنسبة لي فيما يتعلق بلاعبي مانشستر سيتي، لأنهم جميعاً لاعبون استثنائيون، وقد عاشوا تلك اللحظة واستحقوا [الفوز]". وأضاف: "أنا لست من النوع الذي سيجلس هنا ليقول إنني سأقبل ميدالية الدوري الإنجليزي الممتاز أو إنني أريد واحدة من التي حصلوا عليها".

  • Liverpool FC v Atletico de Madrid - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD1Getty Images Sport

    التعامل مع ماضيه

    وقد انزلق جيرارد في واقعة شهيرة خلال مباراة حاسمة أمام تشيلسي في سباق اللقب ذاك تحت قيادة برندان رودجرز، وهو ما سمح في النهاية لمانشستر سيتي بالفوز باللقب. لكن جيرارد تجاوز تلك الخيبة ويؤكد أنه لا يستغرق في التفكير فيما كان يمكن أن يحدث.

    وأضاف جيرارد: "أعتقد أنني تصالحت مع حقيقة أنني لم أفز بالدوري الإنجليزي الممتاز قط، وأنني كنت مقصّرًا في هذا الجانب من ناحية التتويج به. لقد تصالحت مع ذلك. وتصالحت مع الحادثة التي تعرضت لها في نهاية ذلك الموسم."

  • الأثر الأوسع على كرة القدم الإنجليزية

    وفي حين قد يرى اللاعبون الذين دافعوا عن ألوان سيتي أن لا أحد يمكنه أن يمحو ما عاشوه، فقد سلّط جيرارد الضوء على الأثر العميق الذي لحق ببقية فرق الدوري.

    "وقد سمعت الكثير من لاعبي سيتي، والكثير من جماهير سيتي، ومن المشجعين المشهورين، يقولون: ‘لا يمكنكم أن تسلبوا منا تلك اللحظات’. ولكن ماذا عن الذكريات التي سلبوها هم؟ ماذا عن الذكريات التي سلبوها، ليس مني فقط ومن الفريق الذي لعبت فيه، بل على مدى تلك الفترة التي امتدت تسع أو عشر سنوات؟ جماهير توتنهام، وجماهير يونايتد، وجماهير إيفرتون، والفرق في أسفل الترتيب، والفرق في مسابقات الكؤوس. على لاعبي سيتي السابقين والحاليين وعلى مُلّاك سيتي، وكل من له صلة بسيتي، أن يفكروا في الذكريات التي ربما سرقوها من الجميع."

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  • General Views Of Etihad StadiumGetty Images Sport

    ما هو التالي لمانشستر سيتي

    ينفي مانشستر سيتي بشدة جميع الاتهامات الموجهة إليه، ويدافع حاليًا عن نفسه ضد هذه المخالفات في جلسة استماع لا تزال مستمرة. وستصدر لجنة مستقلة في النهاية حكمًا نهائيًا قد يعيد رسم تاريخ كرة القدم الإنجليزية بشكل كبير، في ظل انتظار الأندية المنافسة بقلق لمعرفة ما إذا كانت ستُفرض عقوبات رياضية غير مسبوقة.

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