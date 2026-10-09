"إنه أخي الكبير".. وليد عبدالله يكشف كلماته إلى كريستيانو رونالدو بعد أزمة البرتغال ويتغنى بجماهير النصر

وفي هذا السياق.. أكد وليد عبدالله، حارس مرمى نادي الدرعية، أنه تربطه علاقة صداقة قوية مع الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو؛ وذلك بعد أن زامله في صفوف عملاق الرياض النصر، من يناير 2023 إلى صيف 2024.

عبدالله قال عن ذلك؛ بعد مباراة النصر والدرعية في الجولة الثامنة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2026-2027، مساء يوم الجمعة: "رونالدو.. إنه صديقي، بل بمثابة أخويا الكبير".

وأشار في تصريحاته مع شبكة قنوات "ثمانية"، إلى أنه تحدث مع رونالدو بعد المباراة، بشأن أزمته مع المنتخب البرتغالي؛ حيث قال له - أي وليد -: "جميعنا نقف معك.. وأنت لا تزال (الرقم 1)".

ورحل رونالدو عن معسكر البرتغال، خلال فترة التوقف الدولي الأخيرة؛ في أعقاب أزمته مع المدير الفني للمنتخب جورج جيسوس، على هامش مواجهة النرويج في دوري الأمم الأوروبية 2026-2027.