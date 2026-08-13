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محمود خالد

سخر من دفاع الطواقي وتوقع سقوط النصر .. وليد الفراج يرد على خدمة الهلال و"بطل الدوري خارج دائرة الرباعي الكبار"!

فقرات ومقالات
الهلال
النصر
الاتحاد
الأهلي

الفراج يحسم الجدل ويشعل آخر في ظهوره الأول بروتانا..

وجه الإعلامي الرياضي وليد الفراج، ردًا قاطعًا على حملات التشكيك، حول تبعيته لنادي الهلال، بالتزامن مع انتقاله لوجهة إعلامية جديدة، في الوقت الذي وجّه فيه رسالة صادمة لعشاق النصر.

وبدأ وليد الفراج، أولى حلقاته عبر برنامج "روتانا سبورت مع وليد"، عبر فضائية "روتانا خليجية"، من أجل الاستعداد لتغطية الموسم الرياضي الجديد "2026-2027" في ملاعب المملكة.

انتقال الفراج للعمل في قناة روتانا، التي يملكها الأمير الوليد بن طلال، الذي انتقلت ملكية نادي الهلال إليه، باستحواذ 75% على حصة النادي، مقابل 25% من صندوق الاستثمارات العامة، أثار شكوكًا واسعة النطاق، بشأن إمكانية تحول الفراج إلى "منبرًا" يخدم الهلال، ليخرج الإعلامي المخضرم برسالة حاسمة تجاه ذلك الأمر.

أحاديث كثيرة خرج بها وليد الفراج في مستهل حلقته عبر فضائية روتانا، الرد على خدمة الهلال وتوقع صادم للنصر، وآراء النقاد حول هوية بطل الدوري وسط الأزمات التي يعاني منها الرباعي الكبار، نسعرضها معًا في النقاط التالية..

  • "لن أضيع مجهود العمر في الأشواط الأخيرة"

    وخرج الفراج، في مستهل حلقته الافتتاحية، برسالة مباشرة للمشككين في تبعيته لنادي الهلال، عبر برنامجه الجديد، بكلمة "انسَ!".

    وأوضح "لن أضيع تعب العمر وما بنيته من اسم، في الأشواط الأخيرة، لن نقدم برنامجًا يتبنى وجهة نظر واحدة، سنكون كما كنّا، وكل الضيوف لديهم وجهة نظر يتبنونها، توقعوا أن تشاهدوا شجارًا بيني وبين عدنان جستنيه أو محمد العنزي (مازحًا)".

    ولم يتوقف الرد عند هذا الحد، بل إن الفراج تعامل بشكل مضحك، بنشره لتصميم متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعنوان "الدفاع عن الطواقي"، في إشارة لسخرية جماهيرية حول انحيازه للهلال في الموسم الجديد.

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  • كواليس حديثه مع الوليد بن طلال

    وفي سياق ذاته، كشف وليد الفراج عن كواليس حديثه مع الأمير الوليد بن طلال، رئيس شركة المملكة القابضة التي تستحوذ على نادي الهلال، قبل انتقاله للعمل في روتانا خليجية.

    وقال الفراج "في بداية التفاوض، صار نقاش بيني وبينه، أخبرته أن كلانا رجل عصبي، ولكن ارتباط سمو الأمير بالهلال، لا علاقة له بالمحتوى المقدم في وسائل الإعلام، ومن هذا المنطلق أنا أتشرف بالعمل في تلك المنصة.

    هو رجل أعمال يستطيع الفصل بين العمل والعاطفة؛ وأنا بحكم خبرتي، لا أعمل مع أناس يحكّمون العاطفة فقط، وإنما يجمعون بينها وبين العقل، هو يقول أنا هلالي ولكنكم أحرار فيما تقدمون".


  • al nassr(C)Getty Images

    "النصر لن يحقق الدوري"

    في المقابل، أثار وليد الفراج، جدلًا كبيرًا، بعدما أبدى توقعاته بأن الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، لن يستطيع الحفاظ على لقبه في دوري روشن السعودي، خلال الموسم الجديد.

    وأوضح "في بداية الموسم الماضي، قلت لهاني الداوود: مبارك عليكم الدوري للنصر، وبقراءة شخصية، أقول إن النصر لن يحقق الدوري هذا العام".

    وتساءل الناقد الرياضي محمد العنزي، عن سبب توقع الفراج بهذا الأمر، ليرد الأخير بقوله: "عندما توقعت فوز النصر بالدوري، كانت إمكانياته تبشر بـ(تركيبة بطل)، بين التنوع العناصري، والإعداد القوي، ومدرب كبير مثل جورج جيسوس، فضلًا عن شخصيته في استعادة الصدارة بعد فقدانها، ولكن هذه الظروف التي بنيت عليها توقعي في العام الماضي، لم تعد موجودة هذا العام".

    ورد العنزي على حديث الفراج، الذي شبّه حالة النصر، بالاتحاد الذي لم يحافظ على لقبه في العام الماضي، معلقًا "إذا نظرنا للأمور من الناحية الفنية، بعيدًا عن المؤثرات الخارجية؛ فإن النصر والقادسية هما الأكثر ثباتًا على العناصر.

    ورغم أن النصر غيّر مارسيلو بروزوفيتش، الذي كان محرك الفريق، والعقل المفكر، ولكن الفريق أيضًا كان بحاجة إلى محور يجيد الافتكاكات، وتكون حركته أكثر حيوية، ليضم سامو كوستا".


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  • Ahli AFC Champions League Elite Trophy 2026Getty

    "الله يقطع العادة يا الأهلي"

    وبحسب ما ذكره الفراج هو الأهلي، فإن المؤشرات الأوّلية تثير القلق حول وضع النادي، حيث أبدى تمنياته بأن تقطع عادة الراقي في التعامل مع مواسم البطولات، حيث يشهد تغييرًا شاملًا بعد تحقيقه الإنجازات، ما يعيد ذكرى الفريق في مرحلة ما بعد دوري 2016.

    واستعرض الفراج الوضع العام للأهلي، بأنه في انتظار مبلغ الـ11 مليون يورو، قيمة الشرط الجزائي في عقد ماتياس يايسله الذي انتقل لتدريب نيوكاسل، بعد تلقي وعد من قِبل صندوق الاستثمارات بتحويل المبلغ إليه فور تلقيه من النادي الإنجليزي، في مهلة 30 يومًا من استقالة المدرب الألماني، التي مرّ عليها أسبوع.

    وأضاف الفراج أن الأهلي يشهد تحركات واسعة، للبحث عن لاعب محور، فضلًا عن نقاشات بشأن صفقة الظهير الأيمن، وكذلك الحارس؛ خاصة بعدما رفض نواف العقيدي، حارس النصر، فكرة التواجد على مقاعد بدلاء الأهلي، وكذلك صعوبة رحيل عبد الرحمن الصانبي، لارتفاع راتبه السنوي، حيث يتقاضى ما بين 5-6 ملايين ريال.

    ونوّه الفراج بأن أحمد الشنقيطي، رئيس اللجنة التنفيذية بالأهلي، يرفض تولي رئاسة النادي بعد رحيل خالد الغامدي، وجار البحث عن رئيس جديد.


  • Hilal Nassr Ittihad Ahli 2026Getty

    بطل مفاجئ

    ودار نقاش بين النقاد الرياضيين حول توقعاتهم بشأن هوية بطل دوري روشن في موسمه الجديد؛ وسط دراسة الوضع العام للأندية الكبرى.

    الناقد محمد العنزي ذكر بأن الهلال في أسوأ حالة ضبابية ولا يمكن أن يكون المرشح الأول في ظل رحيل عدد من اللاعبين، بينما رد الناقد محمد الشيخ، بأن الهلال هو الأكثر استقرارًا، والنصر بتغيير المدرب والرقابة المالية عليه، لن يكون مثل الموسم الماضي.

    وقال الناقد عدنان جستنيه إن الاتحاد لا يستطيع التعاقد بعكس الأندية المتبقية، فيما خرج بتوقع مفاجئ بقوله إن القادسية هو من سيتوج باللقب هذا الموسم.