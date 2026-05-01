بين زكام الهلال وإرهاق الأهلي: وليد الفراج يوجه تحذيرًا للنصر .. و"خط أحمر من الوليد بن طلال"!

ماذا قال الفراج؟

مع الوصول إلى الأمتار الأخيرة، بات الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، أمام فرصة تاريخية من أجل الظفر بلقب دوري روشن السعودي، في ظل الصراع مع الهلال والأهلي.

وفي هذا السياق، وجه الإعلامي الرياضي وليد الفراج، رسالة تحذير إلى النصر، بعدم التفريط في لقب دوري روشن، في ظل دخوله معترك الحسم، بأكثر من مواجهة صعبة خلال شهر مايو الجاري.

  • ماذا قال وليد الفراج؟

    ونشر الفراج رسالة، عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، قائلًا "إذا لم يحقق النصر بطولة الدوري هذا الموسم، أشك أنه سيستطيع تحقيقها في السنوات الثلاث المُقبلة، يتصدر موسم تاريخي، الهلال لديه زكام، والأهلي أرهق قاريًا، والاتحاد في أزمة، والقادسية لازال (عظمه طري)، والشباب في النقاهة. إما هذا الموسم، وإما موسم سابع وثامن وتاسع".


  • ما ينتظر النصر

    ومع تجاوزه عقبة الأهلي بثنائية نظيفة، في قمة الجولة الثلاثين من دوري روشن، من المنتظر أن يشهد النصر، صراعًا ثقيلًا خلال مايو، حيث يواجه القادسية والشباب والهلال تباعًا في دوري روشن السعودي، قبل أن يخوض نهائي دوري أبطال آسيا 2، في مواجهة جامبا أوساكا الياباني، في السادس عشر من الشهر الجاري.

    ويختتم النصر مشواره بملاقاة ضمك، علمًا بأن العالمي ضمن مقعدًا في دوري أبطال آسيا للنخبة، خلال الموسم الرياضي الجديد "2026-2027".

  • خط أحمر للوليد بن طلال

    ومن ناحية أخرى، تطرق الفراج للحديث عن خطة الهلال المُقبلة، بعد انتقال ملكيته إلى شركة المملكة القابضة، برئاسة الأمير الوليد بن طلال، في إطار التحضير للموسم الجديد.

    وقال الفراج، في رسالته "الأمير الوليد بن طلال، وضع خطًا أحمر، يتمثل في تاريخ محدد للانتهاء من التغييرات الواسعة التي ستحدث في الهلال، استعدادًا للموسم المُقبل، والذي سينطلق منتصف أغسطس.

    أعتقد كل أدوات التفاوض والتعاقدات والمستشارين الفنيين في السنوات الماضية سوف تتغير بشكل نهائي والله أعلم".

  • الفراج: الدوري نصراوي

    وخرج وليد الفراج، في أكثر من مناسبة، ليؤكد نظرته للنصر منذ بداية الموسم الحالي، بأنه سينهي الموسم بطلًا للدوري.

    كان آخر تلك المناسبات، حينما صرح الفراج عبر برنامج "الليوان"، بأن كل الظروف الطبيعية، دون أي مؤامرات، تؤدي إلى النصر، من حيث قدرته على جمع النقاط، وجدولة الدوري التي مكنته من تحقيق انطلاقة جيدة، فضلًأ عن تعاقده مع مدرب ذكي بحجم جورج جيسوس، واختيار كريستيانو رونالدو، لأسماء جديدة قادرة على مساعدته في الفريق، مثل جواو فيليكس.

    وأبدى الفراج رغبته في أن يتوج النصر بالدوري، من أجل مصلحة المسابقة؛ من حيث إنهاء احتكار الهلال والاتحاد على المسابقة، في السنوات الأخيرة، مضيفًا أن فوز النصر أو الأهلي باللقب، سيساهم في زيادة قوة الدوري في موسم 2027-2028، ويساعد على زيادة الحضور الجماهيري "الضعيف" هذا الموسم.


  Al Nassr v Al Ahli : Saudi Pro League

    مسيرة النصر في الموسم الحالي 2025-2026

    فريق النصر الأول لكرة القدم تحت قيادة مدربه البرتغالي المخضرم جورج جيسوس، بدأ الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ بشكلٍ أكثر من رائع، رغم خسارة نهائي كأس السوبر السعودي.

    وخسر النصر نهائي السوبر أمام عملاق جدة الأهلي بـ"ركلات الجزاء"؛ بعد أن كان قد تجاوز عقبة فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، في المربع الذهبي.

    أما في دوري روشن السعودي.. يحتل النصر "صدارة" جدول الترتيب، برصيد 79 نقطة من 30 مباراة؛ وبفارق 8 نقاط عن الهلال صاحب "الوصافة"، والذي لعب لقاءً أقل.

    أيضًا.. تأهل الفريق النصراوي إلى نهائي مسابقة دوري أبطال آسيا "2"؛ حيث سيضرب موعدًا ناريًا مع نادي جامبا أوساكا الياباني، بشكلٍ رسمي.

    والصدمة الكبيرة للنصر، في الموسم الرياضي الحالي، جاءت في ليلة 28 أكتوبر 2025؛ عندما سقط الفريق الأصفر أمام الاتحاد، ليودع كأس خادم الحرمين الشريفين من دور ثمن النهائي.

