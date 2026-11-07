وجّه وليد الشهري، أحد رموز نادي الاتحاد والمرشح الأسبق لرئاسته، رسالة تحذيرية بشأن وضع العميد، بجانب الأهلي والنصر، في ظل تنديده بخطأ من قِبل صندوق الاستثمارات العامة، ومؤشرات جديدة لا تبشّر بالخير.
"هل يحتاج الاتحاد والأهلي والنصر إلى الإفلاس؟".. رسالة تحذير إلى صندوق الاستثمارات من مصير كومو الأليم!
ماذا قال؟
ونشر الشهري رسالة مثيرة للجدل، عبر حسابه على منصة (إكس)، قائلًا "أحزنني خبر إفلاس دوري LIV Golf العالمي للجولف الذي رعاه صندوق الاستثمارات السعودي، ويحزنني تأرجح نتائج نيوكاسل وبوادر عودته إلى ما قبل عهد الـPIF، وأحزنني إلغاء بطولات عالمية لـPIF في السنوكر والتنس. وأدعوا ألا يأتي يوم نسمع فيه إعلان إفلاس الاتحاد والأهلي والنصر، حتى يسهل بيعهم إلى مستثمرين لانعدام المال اللازم للصرف عليهم".
وأضاف "في 2017، فكر مالك كومو في طريقه للتخلص من ديونه وهموم النادي، فأعلن إفلاسه وتقدمت زوجة اللاعب النيجيري مايكل إيسيان للشراء، لكن الاتحاد الإيطالي رفض فتمّ إسقاط النادي إلى الدرجة الرابعة.
في 2019، اشترى الإندونيسيان مروان وشريكه كومو وصعدا به سريعًا إلى مقدمة دوريات إيطاليا وأوروبا والمال. السؤال، هل تحتاج أندية الاتحاد والأهلي والنصر إلى الإفلاس أو إلى تغيير المسؤولين؟".
ورد الشهري على تعليق متابع بأن دخول صندوق الاستثمارات العامة في الرياضة، هو بمثابة خطأ غير مدروس أو مبني على أسس رياضية واستثمارية وتسبب في هدر أموال، معلقًا "الفكرة جريئة وممتازة، ولكن التنفيذ والخطوات خاطئة".
التكتل الأقرب لشراء الاتحاد
وكان الإعلامي عبد الله فلاته، قد تحدث عبر فضائية "ثمانية"، بأن الشركة الأقرب للاستحواذ على شركة نادي الاتحاد، ستكون بقيادة وائل جمجوم، ومعه المهندس صهيب جمجوم، بالإضافة إلى مؤسسة أمريكية في تكتل مهم يقوده الأمير سعد عبد الله بن عبد العزيز، والذي يعد الأقوى والأقرب حاليًا لشراء النادي، فيما أشار الإعلامي عادل المرضي إلى أن تحالف جمجوم وباقي الشركاء يتنافس وجهًا لوجه مع تكتل آخر، بقيادة عائلة جليزر الأمريكية، المساهمة في ملكية نادي مانشستر يونايتد، موضحًا أن تكتل جليزر تقدم بعرض قيمته تتراوح بين 400-500 مليون ريال سعودي، من أجل شراء الاتحاد مع شريك آخر محلي، بواقع 35% لكل منهما من مجموع الحصة المستهدفة بنسبة 70%.
وكان فلاته قد شرح خطوات عملية البيع التي تمر بثلاثة مراحل..
* المرحلة الأولى: شراء العلامة التجارية واسم النادي، وهذه المرحلة انتهت، وتقدمت العروض على هذا الأساس.
* المرحلة الثانية: المرحلة الإدارية أو التشغيلية، وكيف يتم تشغيل النادي.
* المرحلة الثالثة: الصفقة المالية، كأن يتم دفع 800 مليون ريال على سبيل المثال، وتعقد دراسة حول كيفية استثمار هذا المبلغ على النحو الأمثل.
وأضاف فلاته أن قيمة بيع نادي الاتحاد، ستتراوح بين 800 مليون إلى مليار ريال، إلا أنه يجب أن يتم دراسة كيفية استثمار هذا المبلغ على الوجه الأمثل.
الهلال سبق الجميع في نقل الاستحواذ
وكان نادي الهلال، قد سبق أندية الصندوق "الاتحاد، النصر، الأهلي"، في دخول مرحلة جديدة في هيكل الملكية والإدارة، بعد انتقال ملكيته إلى شركة المملكة القابضة، برئاسة الأمير الوليد بن طلال، بعد استيفاء جميع الشروط المتعلقة بالاستحواذ على نسبة 70% من أسهم شركة النادي، مقابل 30% للصندوق.
وبحسب ما وردته شركة المملكة القابضة، في الأول من سبتمبر الماضي، فقد تم سداد كامل قيمة صفقة الاستحواذ على نادي الهلال، بقيمة 224 مليون دولار، أو ما يعادل 840 مليون ريال، لصندوق الاستثمارات العامة، والتي تمثل نسبة الـ70% من تقييم حقوق الملكية لشركة الهلال، التي تقدر بنحو 1.2 مليار ريال.
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