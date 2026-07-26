منذ إعلان رحيله عن تدريب المنتخب المغربي، قبل شهور قلائل من كأس العالم 2026، وتعيين محمد وهبي بديلًا له، لم يتوقف اسم وليد الركراكي، عن الترشيح للعودة إلى مقاعد البدلاء، حيث يأتي اسمه من حين لآخر، وذلك بعد الإنجاز التاريخي الذي حققه مع أسود الأطلس.
بعد غيابه عن المونديال .. وليد الركراكي مرشح لتدريب هذا المنتخب العربي في كأس آسيا!
ارتبط بالسعودية .. الركراكي بين تاريخ المونديال وحلم عاد بعد رحيله
على الورق، بات وليد الركراكي يحمل إنجازين مع منتخب المغرب، في الوقت الحالي، الأول هو قيادة أسود الأطلس، للمركز الرابع في نهائيات كأس العالم "قطر 2022"، وهو أكبر إنجاز عربي وإفريقي، والثاني، هو تحقيق لقب كأس أمم إفريقيا 2025.
ورغم أن المنتخب المغربي خسر لقب أمم إفريقيا في أرض الميدان، أمام السنغال، بهدف دون مقابل، في المباراة النهائية، التي شهدت إهدارًا لركلة جزاء في آخر دقائق الوقت الأصلي، من براهيم دياز، إلا أن لجنة الانضباط في الاتحاد الإفريقي "كاف"، أصدرت قرارًا بسحب اللقب من السنغال، واعتبار المغرب فائزًا باللقب، بسبب انسحاب كتيبة بابي ثياو خلال مجريات اللقاء، اعتراضًا على قرارات الحكم.
وفي هذا السياق، قررت محكمة التحكيم الرياضي الدولية، النظر في الشكوى المقدمة من قِبل الاتحاد السنغالي، للطعن على هذا القرار، فيما سيتم عقد جلسة استماع لتحديد هوية بطل النسخة الأخيرة من أمم إفريقيا، في الثامن من أكتوبر المُقبل.
وكان اسم الركراكي قد ارتبط برغبة من قِبل الاتحاد السعودي لكرة القدم، من أجل قيادة المنتخب الأول، خلفًا لهيرفي رينارد، إلا أن تقارير صحفية نفت وجود أي مفاوضات رسمية، على لسان وكيل المدرب.
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وليد الركراكي قد يعود من بوابة هذا المنتخب
وفي هذا السياق، أشارت قناة "الرابعة" الرياضية، إلى أن وليد الركراكي يعد المُرشح الأول لقيادة منتخب العراق في المرحلة المُقبلة، حيث بدأت الاتصالات مع وكلائه بالفعل، إلا أن هذا الأمر مشروطًا بعدم استمرار المدرب الأسترالي جراهام أرنولد على رأس الجهاز الفني لأسود الرافدين.
وأضاف مراسل القناة العراقية، إلى أن الاتحاد المحلي يرغب في استمرار أرنولد بعقد طويل الأجل، إلا أن المدرب يرغب في توقف رحلته مع المنتخب بعد بطولة كأس آسيا 2027، التي تستضيفها السعودية في يناير المُقبل، والتفرغ لعائلته.
وفي حالة فشل استمرار أرنولد مع منتخب العراق، فإن هناك ثلاثة مدربين مرشحين لخلافته؛ وهم وليد الركراكي، أو العراقي عدنان حمد، أو أحد المدربين الفرنسيين الذين شاركوا في كأس العالم، وقدموا نتائج جيدة.
يذكر أن هناك ستة مدربين فرنسيين شاركوا في كأس العالم 2026، ورحلوا جميعًا بعد المونديال، سواءً هيرفي رينارد وصبري لموشي مع تونس، ديدييه ديشان مع فرنسا، رودي جارسيا مع بلجيكا، سيباستيان ديسابر مع الكونغو، وسيباستيان مينيه مع هايتي.
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العراق في كأس العالم
وكان منتخب العراق، ضمن الثمانية العرب الذين شاركوا في نهائيات كأس العالم 2026، حيث سجل مشاركته الثانية في تاريخه بعد نسخة 1986.
ورغم أن أيمن حسين، حفر اسمه، بتسجيل ثاني أهداف أسود الرافدين في تاريخ المونديال، في شباك النرويج، إلا أن ذلك لم يمنع من انتهاء رحلة العراق بنتائج غير مرضية، بعد تلقيه ثلاث هزائم متتالية أمام النرويج (1-4)، وفرنسا (0-3)، ثم السنغال (0-5)، ليغادر كأس العالم مبكرًا.
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هل يمكن أن يتقابل السعودية والعراق في كأس آسيا؟
وكانت قرعة بطولة كأس آسيا 2027، قد أسفرت عن مجموعة عربية خالصة للمنتخب السعودي، حيث يواجه الكويت وسلطنة عمان وفلسطين، في المجموعة الأولى، بينما يقع منتخب العراق في المجموعة الثالثة، ليواجه أستراليا وطاجيكستان وسنغافورة.
وبحسب نظام البطولة، التي تشهد مشاركة 24 منتخبًا، عبر ست مجموعات، يتأهل منها المتصدر والوصيف، وأربع منتخبات كأفضل ثالث، فإن هناك مواجهة محتملة قد تجمع بين السعودية والعراق في كأس آسيا، إذا ما أنهى المنتخبان دور المجموعات في المركز الثاني، أو تأهل أحدهما متصدرًا، والآخر ضمن أفضل ثالث.
وكانت آخر مواجهة جمعت بين السعودية والعراق، ضمن ملحق تصفيات كأس العالم 2026، في لقاء شهد تأهل المنتخب السعودي رسميًا إلى المونديال، بعد تعادله السلبي مع أسود الرافدين، مستفيدًا من أفضلية الأهداف المسجلة.
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