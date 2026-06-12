Getty Images Sport
"ولا حتى مقابل 500 مليون يورو".. بايرن ميونخ يصدم ريال مدريد وباريس سان جيرمان في صفقة أوليسي!
بايرن يضع حداً لمطاردة باريس سان جيرمان
تعرض باريس سان جيرمان لانتكاسة كبيرة في مساعيه للتعاقد مع أوليسي. فقد كان بطل الدوري الفرنسي معجبًا بالجناح منذ سنوات واعتبره هدفًا رئيسيًا، لكن بايرن ميونخ أوضح أنه غير مستعد للتفاوض. وقد عزز الموسم الرائع الذي قدمه أوليسي من عزم بايرن ميونخ.
سجل اللاعب الدولي الفرنسي 22 هدفاً و31 تمريرة حاسمة في 52 مباراة، مما جعله أحد أكثر اللاعبين تأثيراً في النادي وشخصية مركزية في خططه طويلة المدى. على الرغم من الاهتمام المستمر من جانب باريس سان جيرمان، أفادت التقارير أن إدارة بايرن ميونخ أغلقت الباب أمام أي احتمال لانتقال اللاعب، مؤكدة أن الجناح غير متاح تحت أي ظرف من الظروف.
- Getty Images Sport
رسالة بايرن لا يمكن أن تكون أوضح من ذلك
وفقًا لتقارير صحيفة «ليكيب»، رد مسؤولو بايرن ميونخ بشكل قاطع على التكهنات المحيطة بمستقبل أوليسي. وأفادت التقارير أن أحد المسؤولين التنفيذيين في النادي استبعد احتمال بيع اللاعب بقوله: «حتى مقابل 200 مليون يورو، لن يغادر».
ثم تم تعزيز موقف النادي بشكل أكبر. فقد أعلن أحد أعضاء مجلس إدارة بايرن ميونخ: "أوليس لا يقدر بثمن. حتى مقابل 500 مليون يورو، لن يغادر".
يبرز أوليسي كركيزة أساسية في مشروع بايرن
لا يقتصر موقف بايرن ميونخ على مجرد رفض عروض الانتقال. فوفقاً للتقارير، يعتبر العملاق الألماني أوليسي ركيزة أساسية في مشروعه الرياضي، ولا ينوي السماح لأحد أكثر لاعبيه إنتاجية بالرحيل.
ولتعزيز هذا الالتزام، يقال إن بايرن يعمل على تمديد عقده ليبقيه في النادي حتى عام 2031. ويُذكر أن الصفقة المقترحة ستشمل أيضًا زيادة كبيرة في الراتب. ومن شأن هذه الخطوة أن تضع أوليسي ضمن أعلى اللاعبين أجراً في بايرن، وتؤكد بشكل أكبر على أهميته المتزايدة إلى جانب نجوم راسخين مثل هاري كين.
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قد يضطر باريس سان جيرمان إلى البحث عن أهداف بديلة
ونظراً لأن أوليسي مرتبط بعقد حتى عام 2029 ورفض بايرن ميونخ النظر في أي عروض، تبدو آمال باريس سان جيرمان في ضم الجناح غير واقعية بشكل متزايد. وقد يضطر النادي الفرنسي الآن إلى توجيه أنظاره نحو خيارات أخرى في سعيه لتعزيز خط هجومه، حيث يُعد ماحنيس أكليوش لاعب موناكو أحد الأهداف المحتملة. وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن يعرض بايرن ميونخ عقداً جديداً على أوليسي بعد انتهاء مشاركته مع المنتخب الفرنسي في كأس العالم 2026.
يذكر أن ريال مدريد أيضًا ارتبط بالنجم الفرنسي، لكن العرض الرسمي الذي أرسله الملكي لخوليان ألفاريز أبعد الحديث عن لاعب بايرن ميونخ لفترة.