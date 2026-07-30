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Julian NagelsmannGetty Images
أحمد فرهود

بـ3 كلمات فقط.. وكيل يوليان ناجلسمان يرد رسميًا على تدريبه الأهلي خلفًا لماتياس يايسله

الأهلي
جوليان ناجلسمان
ماتياس يايسله
دوري روشن السعودي
انتقالات

ماذا قال وكيل ناجلسمان؟..

رد ساشا بريزي، وكيل أعمال المدير الفني الألماني الشاب يوليان ناجلسمان، على إمكانية توليه القيادة الفنية لعملاق جدة الأهلي؛ وذلك خلفًا لمواطنه ماتياس يايسله، الذي "استقال" من منصبه رسميًا.

يايسله "استقال" من القيادة الفنية لفريق الأهلي الأول لكرة القدم، صباح اليوم الخميس؛ بعد 3 أعوام كتب فيهم التاريخ القاري، بالحصول على لقب دوري أبطال آسيا النخبة في آخر موسمين.

  • Matthias Jaissle Al AhliGetty Image/ Goal AR

    أسماء تدريبية مرشحة لخلافة ماتياس يايسله في الأهلي

    في هذا السياق.. ارتبطت أسماء الكثير من المدربين العالميين؛ بإمكانية تولي القيادة الفنية لعملاق جدة الأهلي، خلفًا للألماني الشاب ماتياس يايسله.

    من بين الأسماء التدريبية التي ارتبطت بالأهلي، حتى وقت كتابة هذا الخبر؛ المدير الفني الألماني يوليان ناجلسمان، بالإضافة إلى:

    - الإسباني تشافي هيرنانديز.

    - الهولندي أرني سلوت.

    - البرتغالي فيتور بيريرا.

    - البرتغالي نونو سانتو.

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  • Julian NagelsmannGetty Images

    موقف يوليان ناجلسمان من قيادة النادي الأهلي

    ومن ناحيته.. قام موقع "winwin" بتوجيه سؤال إلى ساشا بريزي، وكيل أعمال المدير الفني الألماني الشاب يوليان ناجلسمان؛ بشأن إمكانية توليه القيادة الفنية لعملاق جدة الأهلي، خلفًا لمواطنه "المستقيل" ماتياس يايسله.

    بريزي أجاب على هذا السؤال، بـ3 كلمات فقط لا غير؛ قائلًا: "لن يحدث ذلك"، ليغلق الباب أمام تكهُنات قيادة ناجلسمان للفريق الأهلاوي.

  • Julian NagelsmannGetty Images

    مسيرة يوليان ناجلسمان التدريبية

    يوليان ناجلسمان البالغ من العمر 39 سنة، لا يرتبط بعقدٍ مع أي فريق في الوقت الحالي؛ وذلك في أعقاب رحيله عن منتخب ألمانيا الأول لكرة القدم، بشكلٍ رسمي.

    رحيل ناجلسمان عن المنتخب الألماني؛ جاء بعد خسارته بـ"ركلات الجزاء" ضد باراجواي، في دور الـ32 من بطولة كأس العالم 2026.

    وقبل "المانشافت"؛ أشرف ناجلسمان على ناديي هوفنهايم ولايبزيج الألمانيين، بالإضافة إلى العملاق المحلي بايرن ميونخ.

    وصنع هذا المدرب الشاب مشروعي هوفنهايم ولايبزيج؛ بينما توج بـ3 ألقاب رسمية مع بايرن ميونخ، هي "الدوري الألماني وثنائية السوبر المحلي".

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  • Matthias Jaissle Al AhliSocial gfx/ Goal Arabia

    في 5 نقاط.. مشوار ماتياس يايسله مع الأهلي

    على الجانب الآخر.. يُمكن تلخيص مسيرة المدير الفني الألماني الشاب ماتياس يايسله، مع عملاق جدة الأهلي، في 5 نقاط رئيسية؛ وذلك على النحو التالي:

    * أولًا: توقيع عقود تدريب الأهلي صيف 2023؛ ولمدة 3 مواسم كاملة حتى 30 يونيو 2026.

    * ثانيًا: التخبُط في الموسم الأول ونصف العام الرياضي الثاني؛ ما كاد أن يتسبب في إقالته من القيادة الفنية للأهلي.

    * ثالثًا: الانتفاضة القوية بعد تلبية طلباته السوقية في "يناير 2025"؛ حيث كانت النهاية بالتتويج بلقب دوري أبطال آسيا للنخبة - لأول مرة في تاريخ الأهلي -.

    * رابعًا: تجديد عقده لمدة موسم رياضي آخر حتى 30 يونيو 2027؛ كـ"مكافأة" بعد التتويج بلقب دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025.

    * خامسًا: الحفاظ على لقب النخبة الآسيوية مع التتويج بكأس السوبر السعودي؛ وذلك في الموسم الماضي 2025-2026.

    ومن ثم؛ جاءت المفاجأة الأكبر بـ"استقالة" يايسله من منصبه، وذلك قبل أيام قليلة من بداية الموسم الرياضي الجديد 2026-2027.

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