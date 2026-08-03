بحديث عن النبي محمد .. وكيل نواف العقيدي يزيد الجدل بعد مزاعم إصراره الرحيل عن النصر

صحيفة "الرياضية" في عددها الصادر اليوم الإثنين، تزعم أن العقيدي يصر على الرحيل عن العالمي خلال الميركاتو الصيفي الجاري، رافضًا تجديد عقده مع النادي.

وأشارت الصحيفة إلى أنه حال رفض إدارة النصر رحيله، فإن العقيدي ينتظر دخوله الفترة الحرة في يناير المقبل ومن ثم سيغادر.

ومن جانبه، يزعم الصحفي الرياضي متعب بن عبدالله الهزاع أن إدارة العالمي اجتمعت مع الحارس، وعرضت عليه أن يكون الحارس الأساسي في الموسم المقبل مقابل تمديد عقده، لكنه أصر على الرحيل.











