وكيل مهاجم إنتر ميلان يكشف النقاب عن احتمالية انتقاله إلى أرسنال في الصيف

واجهت مساعي أرسنال للتعاقد مع مهاجم جديد ذي كفاءة تهديفية عالية عقبة كبيرة في أعقاب التصريحات التي أدلى بها وكيل نجم إنتر ميلان الشاب بيو إسبوزيتو. وعلى الرغم من الإعجاب الذي أبداه ميكيل أرتيتا باللاعب البالغ من العمر 20 عامًا، سارع معسكر اللاعب إلى التنصل من أي انتقال محتمل إلى الدوري الإنجليزي الممتاز. كان "المدفعجية" قد حددوا اللاعب الإيطالي كإضافة واعدة لخطوط هجومهم، لكن "النيرازوري" يبدو مصمماً على الاحتفاظ بخريج أكاديميته.

  • مساعي أرسنال تصل إلى طريق مسدود

    تشير تقارير صادرة عن "سبورت ويتنس" و"راديو CRC" إلى أن مساعي أرسنال للتعاقد مع إسبوزيتو قد وصلت إلى طريق مسدود. وقد نجح المهاجم الشاب، الذي قضى فترة إعارة مثمرة للغاية استمرت عامين مع نادي سبيزيا كالتشيو، حيث سجل 22 هدفًا، في الاندماج بنجاح ضمن خطط كريستيان تشيفو للفريق الأول هذا الموسم. وبحسب ما ورد، كلف أرتيتا المدير أندريا بيرتا باستكشاف إمكانية التوصل إلى اتفاق بشأن المهاجم، الذي يجعله قوته البدنية وحضوره في الكرات الهوائية لاعباً فريداً من نوعه. ومع ذلك، نفى كل من الرئيس التنفيذي لإنتر جوزيبي ماروتا ووكيل اللاعب علناً التكهنات التي تشير إلى أن النادي اللندني قد يستقطب خريج أكاديمية إنتر بعيداً عن سان سيرو هذا الصيف.

    الوكيل يتعهد بمستقبل يمتد لعشر سنوات

    في حديثه إلى راديو CRC، كان وكيل اللاعب ماريو جيوفريدي واضحًا تمامًا بشأن ولاء موكله للنادي الإيطالي العملاق. ورفضًا للشائعات التي ربطت اللاعب بنادي أرسنال، صرح جيوفريدي قائلاً: "أرسنال يسعى لضم بيو إسبوزيتو؟ إنه سعيد في إنتر، وهو مغرم بالنادي، وسيكون مستقبل النيرازوري خلال السنوات العشر القادمة."

    يتوافق هذا الموقف مع استراتيجية إنتر طويلة المدى، خاصة بعد أن أبرم النادي عقداً جديداً مع اللاعب البالغ من العمر 20 عاماً في أبريل 2025. يمنح العقد، الذي يستمر حتى عام 2030، النادي الإيطالي السيطرة الكاملة على مستقبل اللاعب، مما ينهي فعلياً آمال أرسنال في التعاقد معه بشكل مفاجئ.

  • ارتفاع التقييم يعكس الإمكانات

    أدى صعود إسبوزيتو إلى ارتفاع قيمته السوقية بشكل كبير من 3 ملايين يورو فقط خلال فترة إعارته الأولى إلى 35 مليون يورو (40 مليون دولار/30 مليون جنيه إسترليني) اليوم، وهو أعلى مستوى في مسيرته. ورغم أنه واجه أحيانًا صعوبات في إنهاء الهجمات بشكل حاسم هذا الموسم — حيث أضاع 11 «فرصة كبيرة» — فإن مؤشراته الأساسية تشير إلى أنه لاعب يتمتع بإمكانيات من الطراز الرفيع. يُظهر متوسط الأهداف المتوقعة (xG) البالغ 4.87 وثمانية أهداف في جميع المسابقات حتى الآن أن اللاعب يجد المواقع الصحيحة باستمرار. بالنسبة لأرسنال، كان الاهتمام يمثل رغبة في الاستثمار في مهاجم "مشروع"، لكن إنتر يراه وريث خط هجومهم الحالي، مما يجعل أي مفاوضات محتملة مكلفة للغاية.

    أرتيتا يستهدف مهاجمين بديلين

    يتعين على أرسنال الآن البحث في أماكن أخرى عن مهاجم عالمي من فئة "رقم 9" بعد أن بدا أن انتقال إسبوزيتو قد تعثر. ويركز اللاعب حالياً على إنهاء موسمه المتميز تحت قيادة تشيفو وتحسين معدل تسجيله للأهداف. ويُعتبر إنتر فريقاً قوياً، ومن غير المرجح أن يقبل أي عروض ما لم تتجاوز قيمته السوقية بشكل كبير. ومع اقتراب فصل الصيف، قد يتجه "المدفعجية" نحو خيارات أكثر ثباتاً، بينما يستعد إسبوزيتو لترسيخ مكانه في مشروع "النيرازوري" طويل الأمد.

