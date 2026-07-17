"أندية لا يريد اللعب لها؟" .. وكيل صلاح يخرج برسالة تؤكد اقترابه من حسم مستقبله!

عقد نادي بشكتاش في حضور رئيسه سردال أدالي، أمس الخميس، مؤتمرًا صحفيًا لتقديم الوافد الجديد البلجيكي لياندرو تروسارد للجماهير، التي ملأت مدرجات ملعب توبراش.

وفي نفس اللحظة التي يُعقد بها المؤتمر، نشر حساب النادي التركي عبر منصة "إكس" الفيديو التقديمي للصفقة، والتي يظهر به المغني الشهير مراد بوز، ومن خلفه ركزت الكاميرات على القارة الأفريقية المرسومة على الحائط .. هذا المشهد فسره البعض بأنه إشارة لاقتراب التعاقد مع نجم القارة السمراء المصري محمد صلاح.

ورد الجماهير على الفيديو عبر المؤتمر الصحفي مباشرةً أمام الرئيس سردال أدالي، حيث هز هتاف "يا الله بسم الله، محمد صلاح"، استاد توبراش.

من جانبه، رد رئيس بشكتاش على هتافات الجماهير، بابتسامة عريضة، دون الرد بإجابة شافية لرغبة الجماهير.

فيما أوضح مصدر من داخل بشكتاش تطورات الموقف بشأن ضم المفاوضات مع محمد صلاح، لتوقيع عقود انتقاله للأبيض والأسود في صيف 2026..

وفي تصريحات لموقع "كورة بلس"، أشار إلى اهتمام النادي التركي بالفعل بضم الجناح المصري، بجانب انفتاح الأخير على تلك الخطوة، لكن بشرط تقاضي 15 مليون يورو.

وفي هذا السياق قال الصحفي ياجيز سابونكوغلو عبر حسابه على منصة "إكس"، إن بشكتاش تقدم بعرضه الرسمي الأول لصلاح بالفعل، بعدما أبدى اللاعب ترحيبه بتخفيض مطالبه قليلًا لتسهيل الصفقة.















