وكيل فيسنيك أسلاني يؤكد اتصال برشلونة، في الوقت الذي يتنافس فيه عملاق الدوري الإسباني مع تشيلسي وتوتنهام على المهاجم الألماني
وكيل اللاعب يؤكد اهتمام البلوغرانا
في حديثه إلى "إيريم نيوز"، تحدث أيمن دهماني، وكيل أعمال أسلاني، بصراحة عن الوضع الحالي فيما يتعلق بالنادي الكتالوني العملاق. وقال دهماني: "اهتمام برشلونة باللاعب حقيقي في الوقت الحالي، وقد تم الاتصال من جانب النادي الكتالوني".
لا تزال بند الإفراج عن اللاعب هو نقطة الخلاف
ورغم أن اهتمام برشلونة حقيقي، فإن التعاقد مع المهاجم لن يكون بالمهمة السهلة. ففريق هوفنهايم محمي بعقد طويل الأمد يمتد حتى عام 2029، ويُذكر أن النادي الألماني غير مستعد للتفاوض على خفض قيمة انتقال لاعبه المتميز. ومن المرجح أن يضطر أي نادٍ مهتم بالتعاقد معه إلى تفعيل شروط الخروج المحددة المنصوص عليها بالفعل في عقده.
وأوضح دهماني موقف النادي الألماني خلال المقابلة، مؤكداً أن رحيل اللاعب بثمن بخس ليس وارداً. وأضاف أن أسلاني لن يغادر هوفنهايم إلا إذا تم دفع قيمة شرطه الجزائي. ووفقاً لتقارير مختلفة، تقدر هذه القيمة بما بين 25 و29 مليون يورو، وهو سعر يعكس تطوره السريع وإمكانياته المستقبلية.
نجم صاعد في صفوف النادي والمنتخب الوطني
تُظهر إحصائيات أسلاني هذا الموسم تطور لاعب في مرحلة النضج. فقد أثبت اللاعب البالغ من العمر 22 عامًا نفسه كنقطة محورية في صفوف هوفنهايم، حيث سجل تسعة أهداف وصنع ستة أخرى في 28 مباراة خاضها في جميع المسابقات. وقد جعلته قدرته على التسجيل وتمرير الكرات لزملائه خيارًا متعدد الاستخدامات يتناسب مع أنظمة تكتيكية متنوعة.
كما كان أداؤه على الصعيد الدولي مثيراً للإعجاب بنفس القدر. كان أسلاني مؤخراً بطل كوسوفو في فوزها الدرامي 4-3 على سلوفاكيا في مباراة الملحق المؤهلة لكأس العالم، حيث سجل هدفاً في مرحلة حاسمة من المباراة. وبأربعة أهداف في آخر سبع مباريات مع منتخب بلاده، بدأت براعته التهديفية تنتقل من الساحة المحلية إلى الساحة الدولية.
صراع على التعاقدات مع ثنائي الدوري الإنجليزي الممتاز
برشلونة ليس النادي الوحيد الذي يراقب الوضع، حيث يُعتقد أن تشيلسي وتوتنهام يراقبان عن كثب تطورات المهاجم. وفي حين حدد برشلونة جوليان ألفاريز لاعب أتلتيكو مدريد كهدف رئيسي، فإن المتطلبات المالية لمثل هذه الصفقة قد تجبره على البحث عن بدائل أقل تكلفة مثل أسلاني.
يمثل المهاجم الألماني المولد خياراً أصغر سناً وأقل تكلفة، وقد يزدهر تحت الأضواء الساطعة في كامب نو. ومع ذلك، مع بحث الأندية الكبرى في لندن أيضاً عن دماء جديدة في خطوط هجومها، قد تنشب حرب مزايدة هذا الصيف. في الوقت الحالي، اتخذ الفريق الكتالوني الخطوة الأولى من خلال إقامة اتصال مع معسكر اللاعب.