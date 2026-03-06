Getty Images
ترجمه
وكيل سكوت ماكتوميناي متوقع وصوله إلى إيطاليا في ظل سعي نابولي لتجديد عقده وسط أنباء عن عودته إلى الدوري الإنجليزي الممتاز
مهمة ماكتوميناي في نابولي
يعمل لاعب خط الوسط حالياً على استعادة لياقته البدنية الكاملة بعد إصابة في الأوتار تعرض لها في 7 فبراير، لكن غيابه أبرز أهمية دوره في الفريق. مع اقتراب فترة الانتقالات الصيفية، يسعى مسؤولو نابولي إلى إبعاد المهتمين المحتملين عن اللاعب البالغ من العمر 29 عاماً من خلال تقديم عرض محسّن يعكس مكانته كأحد أفضل اللاعبين في الدوري الإيطالي.
- Getty Images
الوكلاء يستعدون لقمة نابولي
من المقرر أن يكون شهر مارس حاسماً بالنسبة لمستقبل اللاعب الاسكتلندي، حيث من المقرر أن يصل ممثلوه إلى نابولي لإجراء مباحثات رسمية. ووفقاً للتقارير، فقد أعرب النادي بالفعل عن رغبته الواضحة في تمديد عقده الحالي، الذي من المقرر أن ينتهي في عام 2028. ويقال إن ماكتوميناي "يشعر وكأنه إله" في نابولي، مما يوفر خلفية إيجابية للمفاوضات المقبلة.
تأتي هذه الخطوة وسط شائعات مستمرة بأن الأندية الإنجليزية تراقب وضعه. ومع ذلك، فقد تطرق اللاعب نفسه مؤخرًا إلى هذه الشائعات، قائلاً: "لم يتواصل وكيلي مع أي شخص بخصوص مستقبلي. إنه يتحدث فقط معي ومع النادي. لم يقل أي شيء للصحف. أنا سعيد للغاية هنا، وبالنسبة لي، أنا لاعب في نابولي؛ هذا كل ما أفكر فيه. المستقبل مهم للغاية وأرى نفسي في نابولي لفترة طويلة".
أداء مذهل أمام المرمى
كان تأثير ماكتوميناي في إيطاليا مذهلاً من الناحية الإحصائية، حيث استفاد من موسمه الأول الذي حصل فيه على لقب أفضل لاعب في الدوري. في موسم 2025/26، سجل بالفعل رقماً مزدوجاً في جميع المسابقات، حيث سجل ستة أهداف في الدوري الإيطالي وأربعة أهداف في دوري أبطال أوروبا. كان أداؤه الإبداعي مثيراً للإعجاب بنفس القدر، حيث قدم أربع تمريرات حاسمة لزملائه حتى الآن هذا الموسم.
هذه الميزة جعلته لا غنى عنه بالنسبة إلى كونتي. وفي حديثه عن تطوره، قال ماكتوميناي: "في نابولي، نمت من الناحية التكتيكية والبدنية. من الناحية التكتيكية، تختلف إيطاليا عن الدوري الإنجليزي الممتاز. كان عليّ أن أتكيف وأتعلم بسرعة كيف ألعب، وما هي الحركات التي يجب أن أقوم بها، وكيف أحرر نفسي، وكيف أصبح مشكلة في منطقة الخصم، وكيف أدافع. كانت تجربة تعليمية رائعة واستمتعت بكل دقيقة فيها".
- Getty Images Sport
نابولي يكافح للاحتفاظ بمكتوميناي
على الرغم من التزام اللاعب العلني، اعترف مدير نابولي ليوناردو جياماريولي سابقًا بقلقه بشأن إغراء الدوري الإنجليزي الممتاز. اعترف المدير بأن النادي يرغب في الاحتفاظ بنجمه، لكن أداءه يستحق أعلى مستوى. وقال جياماريولي: "نعم، بالطبع أنا قلق. لكن في النهاية، خاصة سكوت، الذي هو شخص جيد جدًا، نود أن يصل إلى المستوى التالي في السنوات القليلة المقبلة - ربما ليس الآن، ربما ليس العام المقبل، لكنه يستحق ذلك".
في الوقت الحالي، لا يزال التركيز منصبًا على الملعب وتمديد العقد الوشيك. في حين أشارت بعض وسائل الإعلام إلى رغبته في العودة إلى إنجلترا لأسباب شخصية، فإن وصول وكلائه في الموعد المحدد يشير إلى استعداده للالتزام بمشروع نابولي. مع اشتداد المنافسة على لقب الدوري الإيطالي، فإن الحصول على توقيع ماكتوميناي على عقد جديد سيكون بمثابة إعلان قوي عن نوايا العملاق الإيطالي.
إعلان