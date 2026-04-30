بعد ظهوره مع بيلينجهام .. وكيل إنزو فيرنانديز: هذا سر زياراته لمدريد وسنرى ما سيحدث بعد المونديال!

قام خافيير باستوري، نجم باريس سان جيرمان السابق الذي يمثل الآن فرنانديز، بنفي المزاعم التي تفيد بأن موكله يسعى للانتقال إلى مدريد.

وقد اشتدت التكهنات بعد ظهور صور على مواقع التواصل الاجتماعي تظهر فرنانديز وهو يحضر بطولة مدريد المفتوحة برفقة زميليه في تشيلسي مارك كوكوريلا وجواو بيدرو، حيث شوهد أيضًا وهو يحيي بيلينجهام.

ويأتي ذلك بعد مرور شهر على اتخاذ تشيلسي إجراءات تأديبية ضد لاعب الوسط بسبب ما اعتبره النادي سلوكًا غير مهني وإشارة محتملة إلى رغبته في الانتقال.

وفي حديثه إلى صحيفة "آس" الإسبانية، أوضح باستوري الموقف وراء زيارات اللاعب المتكررة إلى إسبانيا.

وقال باستوري: "يُقال الكثير، لكن الحقيقة هي أنه لا يحدث شيء في الواقع. إنه يركز على إنهاء الموسم بقوة مع تشيلسي". وأضاف: "صحيح أنه أدلى ببعض التعليقات التي ربما لم تكن مثالية في ذلك الوقت، لكنه لم يقل أي شيء غير عادي. لقد تحدث ببساطة عن مدريد، التي يحبها حقاً".



