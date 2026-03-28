AFP
ترجمه
وكيل أعمال روميلو لوكاكو يسعى إلى التوصل إلى تسوية مع نابولي في ظل رفض المهاجم العودة إلى التدريبات
يتدخل الموظف لتجنب اتخاذ إجراءات تأديبية
وفقًا لشبكة "سكاي"، يُقال إن ممثلي لوكاكو يجرون حاليًا محادثات مكثفة مع إدارة نابولي بهدف تهدئة الخلاف المتصاعد بين اللاعب والنادي. تصاعدت التوترات بشكل كبير بعد أن اختار المهاجم البالغ من العمر 32 عامًا البقاء في أنتويرب للتدرب في عيادة خاصة بدلاً من العودة إلى إيطاليا كما طُلب منه. وفقًا لتقارير من إيطاليا، فإن الهدف الأساسي من هذه المحادثات هو ضمان ألا تؤدي هذه الحالة إلى عقوبات رسمية أو استبعاد طويل الأمد من تشكيلة الفريق الأول.
يتحول نابولي من فرض عقوبات مالية إلى البحث عن حل وسط، مفضلاً التوصل إلى تسوية سلمية بدلاً من إصدار إنذار رسمي. يأمل الطرفان في التوصل إلى حل نهائي في غضون 72 ساعة لتسهيل عودة لوكاكو إلى إيطاليا.
- Getty Images Sport
كونتي والقيادة تشعر بالإحباط من أسلوب الإدارة الذاتية
على الرغم من التحرك نحو الحل الدبلوماسي، لا يزال مستوى الإحباط الكامن داخل النادي مرتفعاً. فقد أفادت التقارير أن كونتي ومجلس إدارة نابولي كانوا «غاضبين» من المهاجم بسبب قراره التغيب عن الحصص التدريبية المقررة في كاستل فولتورنو. وبينما كان كونتي نفسه في إجازة مخطط لها، تولى مساعده كريستيان ستيليني الإشراف على التدريبات في غيابه، وكان من المتوقع أن يحضر لوكاكو لمواصلة عملية إعادة تأهيله.
اعتُبر قرار لوكاكو اتباع برنامج تعافي خاص في بلجيكا دون إذن خرقاً لقواعد السلوك. وقد تسبب هذا الافتقار إلى التنسيق في حدوث شرخ مع نابولي، يحاول وكيل أعماله الآن إصلاحه بشدة لحماية دور المهاجم في الفريق.
تراجع الأداء يضيف ضغوطًا على الموقف المتأزم
تأتي هذه الخلافات خارج الملعب في وقت عصيب للغاية بالنسبة للاعب الدولي البلجيكي، الذي عانى حتى الآن من موسم 2025-2026 بائس. فقد حدّت مشاكل مستمرة في أوتار الركبة من مساهمته على أرض الملعب، مما تركه يفتقر إلى الإيقاع واللياقة المطلوبة للمباريات. وحتى الآن، لم يشارك سوى لمدة 64 دقيقة فقط في سبع مباريات بمختلف المسابقات، ولم يسجل سوى هدف واحد.
كان هذا الافتقار إلى التأثير عاملاً رئيسياً في قراره الانسحاب من المنتخب البلجيكي في مبارياته الودية ضد الولايات المتحدة والمكسيك. في حين كان القصد هو استغلال فترة الراحة لاستعادة لياقته البدنية الكاملة، إلا أن المواجهة الناتجة مع نابولي لم تؤدِ إلا إلى تعقيد طريقه للعودة إلى التشكيلة الأساسية. يواجه كونتي، الذي لطالما كان مدافعاً قوياً عن المهاجم، الآن معضلة تتعلق بكيفية إعادة دمج لاعب يبدو أنه تحدى سلطته.
تتزايد الآثار المترتبة على كأس العالم 2026
قد يهدد هذا الخلاف مكانة لوكاكو في المنتخب البلجيكي قبل كأس العالم 2026. فإذا أدى خلافه مع نابولي إلى تقليل وقت لعبه، فقد يُطرح تساؤل حول دوره بصفته أفضل هداف في تاريخ بلجيكا ومهاجمها الأساسي.