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علي رفعت

وكيله يكشف: ليفاندوفسكي رفض 200 مليون يورو من السعودية من أجل برشلونة.. ولابورتا وعده بالعودة!

انتقالات
روبرت ليفاندوفسكي
برشلونة
الدوري الإسباني
دوري روشن السعودي
شيكاغو فاير
الدوري الأمريكي

بيني زهافي يكشف تفاصيل مغادرة النجم البولندي لبرشلونة واختياره لصفقة شيكاغو فاير عقب رفض عروض تاريخية من دوري روشن.

كشف بيني زهافي، وكيل أعمال المهاجم البولندي المخضرم روبرت ليفاندوفسكي، عن الكواليس التي دفعت هداف برشلونة السابق لمغادرة قلعة الكامب نو والانتقال إلى صفوف نادي شيكاغو فاير في الدوري الأمريكي الممتاز.

وأوضح زهافي في تصريحات خص بها وسائل إعلام بولندية ونقلتها "سبورت" أن رغبة اللاعب ورئيس النادي جوان لابورتا كانت تتجه نحو التجديد والاستمرار لعام إضافي، إلا أن الرؤية الفنية والرياضية التي حسمها المدير الرياضي ديكو والمدير الفني هانزي فليك غيرت مسار الأحداث وجعلت الطرفين يفكران في خيارات جديدة انتهت بتجربة أمريكية واعدة.


  • رفض عرض تاريخي بقيمة 200 مليون يورو من أجل برشلونة


    أكد زهافي أن المهاجم البولندي وضع الاستمرار في صفوف برشلونة كأولوية مطلقة وضحي في سبيل ذلك بمبالغ مالية خيالية.

    وقال زهافي: "في شهر يناير لعام 2026، كان لدى روبرت عرض رسمي ومباشر من السعودية بقيمة 100 مليون يورو سنوياً بعقد يمتد لموسمين، ولكنه رفض تقاضي الـ 200 مليون يورو برمتها لسبب واحد فقط، وهو أنه كان يرغب في مواصلة اللعب والدفاع عن ألوان برشلونة".

    وأضاف عن تطورات المسار السعودي والخيارات الأوروبية: "العرض السعودي تراجع لاحقاً بسبب تغير سياسات الإنفاق هناك، وروبرت رفض تمامًا مناقشة أي عروض قادمة من الدوري الإنجليزي أو الفرنسي أو الألماني، وفي إسبانيا لم يكن يتخيل نفسه سوى بقميص البلوجرانا في حين لم تكن الأندية الإيطالية مثل ميلان واليوفنتوس قادرة على تحمل تكاليف الصفقة".


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  • رؤية فليك وديكو تحسم الموقف رغم رغبة لابورتا


    أوضح وكيل اللاعب أن رئيس النادي جوان لابورتا كان متمسكًا باستمرار ليفاندوفسكي، ولكن احترام الاستقلالية الفنية كان المبدأ الحاكم.

    وقال زهافي: "لابورتا يحب روبرت كثيرًا وكان يريد استمراره لعام آخر، وقال لي إن روبرت جزء من تاريخ النادي وهو الرجل الذي أنقذ برشلونة في أوقات حرجة، ولكن رئيس النادي رفض التدخل في القرارات الفنية للمدرب هانزي فليك والمدير الرياضي ديكو، حيث لم يتمكن الثنائي من ضمان مشاركة روبرت كأساسي دائم، وهو ما كان يهم اللاعب أكثر من الأموال".


  • شيكاغو فاير يحسم الصفقة.. ثاني أعلى أجر بعد ميسي

    تطرق التقرير إلى الإصرار الاستثنائي الذي أظهره نادي شيكاغو فاير لإتمام التوقيع مع الهداف البولندي.

    إدارة شيكاغو فاير ومدربهم جريج بيرهالتر واصلوا العمل على الصفقة لأكثر من عام كامل، حيث سافر المدرب خصيصاً لإسبانيا لعرض المشروع على ليفاندوفسكي، لينجح النادي الأمريكي في نهاية المطاف بالتوقيع معه بعقد يمتد لموسمين مقابل 40 مليون دولار إجمالاً، ليصبح صاحب ثاني أعلى أجر في الدوري الأمريكي خلف الأسطورة ليونيل ميسي.



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  • وعد لابورتا

    واختتم زهافي تصريحاته مؤكدًا أن أبواب برشلونة ستظل مفتوحة لليفاندوفسكي مستقبلاً لشغل أي منصب إداري أو رياضي بناءً على وعد لابورتا، مشيرًا إلى أن هدفه الحالي هو قيادة شيكاغو فاير لتحقيق لقب الدوري الأمريكي ونقل الفريق لمنصات التتويج.

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