وكالة أنسا: بيع ملعب سان سيرو، وتوجيه الاتهام إلى مسؤولين سابقين في بلدية ميلانو بالإضافة إلى مديرين في ناديي إنتر وميلان

ويُشتبه في تهمة التلاعب في المناقصة وكشف أسرار العمل: وهي الجرائم المنسوبة إلى المستشارين البلديين السابقين جيانكارلو تانكريدي وآدا دي تشيساريس، وإلى سيمونا كولاريني (المسؤولة السابقة عن قطاع التجديد الحضري في بلدية ميلانو والمسؤولة الوحيدة آنذاك عن الإجراءات المتعلقة بالملعب)، وإلى فابريزيو غريناومارتا سباني، وهما مستشاران لناديي إنتر وميلان على التوالي.





ومن بين المشتبه بهم أيضًا أليساندرو أنتونيلو (الرئيس التنفيذي السابق لشركة إنتر، ويعمل حاليًا في مرسيليا)، ومارك فان هوكسلوت وجوزيبي بونومي، أحدهما مدير سابق في إنتر والآخر رئيس شركة سبورت لايف سيتي، وهي شركة تابعة لميلان.





الفرضية التي يتعين التحقق منها هي أن بيع ملعب مياتزا من بلدية ميلانو إلى إنتر وميلان مقابل 197 مليون يورو كان عملية ربما تكون قد فضلت المصالح الخاصة على حساب المصلحة العامة.

ويُشتبه في أنه تم استخدام قانون الملاعب لدعم مشروع تطوير المنطقة، وبالتالي دعم شركات بناء معينة.