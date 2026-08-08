وقفوا لوداع خورخي ميسي في بطولة الثلاثة أشواط: بشرى فليك وفرصة حمزة المهدرة.. عبد الكريم يحتاج للنظر إلى رافينيا!

واصل نادي برشلونة الإسباني خوض تجاربه التحضيرية لمنافسات الموسم الكروي الجديد في مدينة أوديني الإيطالية عبر مشاركة استثنائية غريبة من نوعها في الكرة الحديثة، حيث يتواجد الفريق الكتالوني في بطولة مصغرة تعتمد على نظام الأمسية الواحدة حيث لعب شوط أمام أودينيزي الإيطالي وآخر أمام نوتنجهام فورست الإنجليزي.
وتأتي هذه المشاركة غير التقليدية تحت إشراف المدير الفني الألماني هانز فليك الذي يستغل هذه المباريات لإخضاع المنظومة التكتيكية للاختبار واختبار الجاهزية البدنية والعصبية للاعبين الشباب والأساسيين في ظروف تنافسية تتسم بالسرعة العالية وضغط الوقت.
شهدت مواجهة نوتنجهام وقوف اللاعبين دقيقة صمت على روح خورخي ميسي والد أسطورة نادي برشلونة الذي توفي صباح السبت.