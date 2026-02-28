Getty/GOAL
ترجمه
وقع مع داروين! تشيلسي أخبر نونيز أنه قد يكون نسخة أخرى من دينيس بيركامب، حيث تحدث أسطورة البلوز عن انتقال مهاجم ليفربول السابق
- Getty Images
سجل نونيز مع ليفربول: لقب الدوري الإنجليزي الممتاز والأهداف
كافح اللاعب الدولي الهولندي السابق بيركامب لتقديم أفضل ما لديه في إيطاليا مع إنتر، لكنه أصبح أسطورة في النادي بعد انتقاله إلى شمال لندن في عام 1995. كان جزءًا من فريق "اللاهزمون" الأسطوري الذي فاز باللقب في موسم 2003-04.
نونيز حصل بالفعل على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد أن ساعد ليفربول على استعادة هيمنته المحلية في 2024-25. انتقل إلى الدوري السعودي للمحترفين مع الهلال بعد أن سجل 40 هدفًا في 143 مباراة مع الريدز.
أثبتت الثباتية أنها مشكلة طوال فترة وجوده في ميرسيسايد، بعد انتقاله من بنفيكا مقابل 64 مليون جنيه إسترليني (86 مليون دولار)، ولكنه يخطط لتغيير آخر بعد تراجعه في الترتيب الهرمي في مغامرته الشرق أوسطية.
تشيلسي يوضح سبب منطقية انتقال نونيز
يعتقد اللاعب الدولي الفرنسي السابق ديسايلي أن تشيلسي يجب أن يسعى للتعاقد مع اللاعب البالغ من العمر 26 عامًا والذي لا يزال يتمتع بإمكانيات كبيرة، حيث قال لـ FootItalia: "أنا أوصي تشيلسي بالتعاقد مع نونيز. إنه لاعب جيد جدًا وذكي، ويحتاج فقط إلى البيئة المناسبة ليقدم أداءً جيدًا. عندما اكتشف ليفربول إمكاناته، أدركوا ما لديهم من الناحية الإحصائية.
"لكن عندما تبدأ بشكل سيئ، تختفي الثقة وتختفي معها تقدير من حولك. إنه مثل انتقال دينيس بيركامب إلى إنتر ميلان - سارت الأمور بشكل خاطئ تمامًا. أو روبرتو كارلوس في بداياته، عندما سدد الكرة إلى المدرجات. لم تكن الثقة موجودة. هذا ما حدث لنونيز في ليفربول. لكن الجودة لا تزال موجودة. إنه الآن في الهلال وسجل حوالي ستة أهداف في 16 مباراة - ليس سيئًا على الإطلاق".
"يسعدني أن أراه يرغب في العودة إلى كرة القدم الأوروبية - فهذا يظهر أن المال ليس كل شيء. نادٍ مثل تشيلسي، أو مانشستر يونايتد الجديد، سيكون الأفضل له. إنه بحاجة إلى أن يكون محاطًا بلاعبين متمرسين وواثقين من أنفسهم، يعرفون أنهم سيلعبون كل أسبوع، وسيمررون له الكرة في أول فرصة. هذه هي التفاصيل الصغيرة – عندما يركض، يحتاج إلى الحصول على الكرة على الفور. وإلا فإنه يفقد ثقته بنفسه بسرعة.
"كان لدينا شيء مشابه مع فرانك لامبارد - لاعب رائع، لكنه كان يبحث أحيانًا عن خيار آخر بدلاً من تمرير الكرة مباشرة إلى المهاجم. كان من الممكن أن ترى المهاجمين يفقدون إيقاعهم. نونيز يحتاج إلى تلك الكرة الفورية. لكنه لاعب مميز ولا يزال شابًا بما يكفي".
- Getty Images Sport
هل سيبقى بالمر في تشيلسي أم سيعود إلى مانشستر يونايتد؟
يمكن لداروين أن يكون نجم تشيلسي إذا كان لديه لاعبون مثل كول بالمر يزودونه بالكرات. وقد ترددت تكهنات حول عودة اللاعب الدولي الإنجليزي إلى جذوره في مانشستر يونايتد. ويعترف ديسايلي بأن صانع الألعاب البالغ من العمر 23 عامًا عليه اتخاذ بعض القرارات المهمة بشأن مستقبله.
وأضاف الفرنسي: "تشيلسي سيتأهل لدوري أبطال أوروبا. ولكن حتى لو لم يحدث ذلك، فإن المشجعين أصبحوا أكثر وعياً الآن. الأمر يتعلق بالنادي، وليس بأي لاعب. تشيلسي لديه القدرة على الأداء بدون بالمر. لديه عقد طويل الأمد، لذا إذا غادر، فسيحصل النادي على مبلغ كبير من المال يمكن إعادة استثماره في لاعبين يتناسبون مع فلسفة المدرب.
أنا متأكد من أنه يبذل قصارى جهده ليدخل تشيلسي ضمن المراكز الأربعة الأولى. لكن إذا كان قلبه يمليه عليه الرحيل، فقد كان عليّ أن أختار بين موناكو ومرسيليا ذات مرة، واتبعت قلبي. ذهبت إلى مرسيليا لأنني كنت من مشجعيها. اللاعبون يأتون ويذهبون في كرة القدم الحديثة، لكن النادي هو الأولوية في قلوب المشجعين".
السعي وراء الألقاب: البلوز يتطلع إلى الفوز بمزيد من الألقاب الكبرى
تحتل تشيلسي حالياً المركز الخامس في جدول الدوري الإنجليزي الممتاز، بفارق ثلاث نقاط عن مانشستر يونايتد. وتدرب الفريق حالياً تحت قيادة ليام روزينيور، وقد وصل أيضاً إلى دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا والدور الخامس من كأس الاتحاد الإنجليزي، حيث سيواجه فريق ريكسهام بقيادة رايان رينولدز وروب ماك.
إعلان