وقع مع داروين! تشيلسي أخبر نونيز أنه قد يكون نسخة أخرى من دينيس بيركامب، حيث تحدث أسطورة البلوز عن انتقال مهاجم ليفربول السابق

يعتقد اللاعب الدولي الفرنسي السابق ديسايلي أن تشيلسي يجب أن يسعى للتعاقد مع اللاعب البالغ من العمر 26 عامًا والذي لا يزال يتمتع بإمكانيات كبيرة، حيث قال لـ FootItalia: "أنا أوصي تشيلسي بالتعاقد مع نونيز. إنه لاعب جيد جدًا وذكي، ويحتاج فقط إلى البيئة المناسبة ليقدم أداءً جيدًا. عندما اكتشف ليفربول إمكاناته، أدركوا ما لديهم من الناحية الإحصائية.

"لكن عندما تبدأ بشكل سيئ، تختفي الثقة وتختفي معها تقدير من حولك. إنه مثل انتقال دينيس بيركامب إلى إنتر ميلان - سارت الأمور بشكل خاطئ تمامًا. أو روبرتو كارلوس في بداياته، عندما سدد الكرة إلى المدرجات. لم تكن الثقة موجودة. هذا ما حدث لنونيز في ليفربول. لكن الجودة لا تزال موجودة. إنه الآن في الهلال وسجل حوالي ستة أهداف في 16 مباراة - ليس سيئًا على الإطلاق".

"يسعدني أن أراه يرغب في العودة إلى كرة القدم الأوروبية - فهذا يظهر أن المال ليس كل شيء. نادٍ مثل تشيلسي، أو مانشستر يونايتد الجديد، سيكون الأفضل له. إنه بحاجة إلى أن يكون محاطًا بلاعبين متمرسين وواثقين من أنفسهم، يعرفون أنهم سيلعبون كل أسبوع، وسيمررون له الكرة في أول فرصة. هذه هي التفاصيل الصغيرة – عندما يركض، يحتاج إلى الحصول على الكرة على الفور. وإلا فإنه يفقد ثقته بنفسه بسرعة.

"كان لدينا شيء مشابه مع فرانك لامبارد - لاعب رائع، لكنه كان يبحث أحيانًا عن خيار آخر بدلاً من تمرير الكرة مباشرة إلى المهاجم. كان من الممكن أن ترى المهاجمين يفقدون إيقاعهم. نونيز يحتاج إلى تلك الكرة الفورية. لكنه لاعب مميز ولا يزال شابًا بما يكفي".