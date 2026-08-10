AFP
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وقع عقود مانشستر يونايتد قبل تشيلسي.. مورينيو يكشف كواليس انضمامه المثير للبلوز بعد محادثة مع فيرجسون!
الكشف عن صفقة أولد ترافورد
كشف مورينيو أنه كان قد وقع بالفعل عقدًا ليحل محل فيرجسون في مانشستر يونايتد صيف عام 2013. وكان المدرب البرتغالي مرشحًا لتولي دفة الأمور في أولد ترافورد عقب رحيله عن ريال مدريد. غير أن مورينيو انسحب عاطفيًّا من الاتفاق ليعود إلى تشيلسي، مما دفع مانشستر يونايتد إلى تعيين ديفيد مويس خلفًا لفيرجسون.
- AFP
مورينيو يشرح سبب اختياره لتشيلسي
وراء قراره المهم برفض عرض «الشياطين الحمر»، تبين أن العوامل العاطفية وارتباطه القوي بـ«ستامفورد بريدج» كانت الأسباب الرئيسية وراء تغييره المفاجئ لمساره.
وكشف المدرب عن هذا السر الذي ظل طي الكتمان لفترة طويلة في الوثائقي الذي أعدته«نتفليكس» بعنوان «مورينيو»، حيث قال: «انضممت إلى تشيلسي في عام 2013، لكن في تلك الفترة كان هناك أمر لا يعلمه أحد. أعتقد أن بإمكاني البوح به لأنني لا أؤذي أحداً بالحقيقة، وأعتقد أن الهدف من هذا العمل الذي نقوم به هو قول الحقيقة. عندما غادرت ريال مدريد، وقعت عقداً مع مانشستر يونايتد للانضمام إلى النادي خلفاً للسير أليكس.
"كنت، بالطبع، أشعر بفخر كبير، لأن مانشستر يونايتد يتمتع بجاذبية لا تصدق. وعندما أقول إن ريال مدريد هو أكبر نادٍ في العالم، لا بد لي من القول إن مانشستر يونايتد قريب جدًا جدًا منه. لكن هناك فرق بين حب كرة القدم وحب نادٍ معين. أعتقد أن هذا الحب أقوى من حب كرة القدم، وبشكل أساسي، بعد ريال مدريد، كنت بحاجة إلى الشعور بأنني محبوب."
وأكد فيرجسون تسلسل الأحداث، مستعيداً اللحظة التي اتصل فيها مورينيو لإبلاغه بالخبر: «اتصل بي في وقت مبكر من المساء وكان يبكي. وقال: "أليكس، لا أستطيع تحمل هذا — لقد قطعت وعداً لتشيلسي، ولن أخلف وعدي". كان السبب الذي قدمه لي مفهوماً، لكنني شعرت بخيبة أمل».
لا ندم على هذا القرار
وقد أدى هذا القرار العاطفي في نهاية المطاف إلى فوز مورينيو بلقب الدوري الإنجليزي للمرة الثالثة مع تشيلسي في موسم 2014-2015، قبل أن يتولى في نهاية المطاف تدريب مانشستر يونايتد في عام 2016.
وفي معرض حديثه عن مسيرته المهنية المليئة بالأحداث الدرامية، أضاف المدرب السابق لبنفيكا: «بالنسبة لي، كانت خسارة فرصة أن أكون المدرب الذي يخلف السير أليكس فيرجسون أمراً مأساوياً، لكنني لا أندم على ذلك لأنها كانت قراراً اتخذته من صميم قلبي. وأعتقد أن الطبيعة هي التي تقول إنه عندما تفعل شيئاً بدافع الحب، فإنك لا ترتكب أي خطأ أبداً. أعتقد أن هذه هي الطبيعة. لقد فعلت ذلك بدافع الحب.
"عدت وأنا أشعر بأنني، نعم، أعود إلى دياري، لكن مع مسؤولية كبيرة لأن ما قمت به من قبل أصبح تاريخاً، ولا تريد أن تدمر إرثك."
- Getty Images Sport
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يقدم هذا الكشف التاريخي رؤية جديدة حول المرحلة الانتقالية التي أعقبت رحيل فيرجسون، والتي أضعفت حقبة هيمنة مانشستر يونايتد، حيث فشل النادي في الفوز بلقب الدوري الإنجليزي منذ رحيله. والآن، مع عودته لتولي دفة قيادة «البلانكوس»، فإن هذه المعلومات التي تم الكشف عنها من وراء الكواليس لا تؤدي إلا إلى ترسيخ سمعته كواحدة من أبرز الشخصيات في كرة القدم الحديثة.
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