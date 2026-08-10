وقع عقود مانشستر يونايتد قبل تشيلسي.. مورينيو يكشف كواليس انضمامه المثير للبلوز بعد محادثة مع فيرجسون!

وراء قراره المهم برفض عرض «الشياطين الحمر»، تبين أن العوامل العاطفية وارتباطه القوي بـ«ستامفورد بريدج» كانت الأسباب الرئيسية وراء تغييره المفاجئ لمساره.

وكشف المدرب عن هذا السر الذي ظل طي الكتمان لفترة طويلة في الوثائقي الذي أعدته«نتفليكس» بعنوان «مورينيو»، حيث قال: «انضممت إلى تشيلسي في عام 2013، لكن في تلك الفترة كان هناك أمر لا يعلمه أحد. أعتقد أن بإمكاني البوح به لأنني لا أؤذي أحداً بالحقيقة، وأعتقد أن الهدف من هذا العمل الذي نقوم به هو قول الحقيقة. عندما غادرت ريال مدريد، وقعت عقداً مع مانشستر يونايتد للانضمام إلى النادي خلفاً للسير أليكس.

"كنت، بالطبع، أشعر بفخر كبير، لأن مانشستر يونايتد يتمتع بجاذبية لا تصدق. وعندما أقول إن ريال مدريد هو أكبر نادٍ في العالم، لا بد لي من القول إن مانشستر يونايتد قريب جدًا جدًا منه. لكن هناك فرق بين حب كرة القدم وحب نادٍ معين. أعتقد أن هذا الحب أقوى من حب كرة القدم، وبشكل أساسي، بعد ريال مدريد، كنت بحاجة إلى الشعور بأنني محبوب."

وأكد فيرجسون تسلسل الأحداث، مستعيداً اللحظة التي اتصل فيها مورينيو لإبلاغه بالخبر: «اتصل بي في وقت مبكر من المساء وكان يبكي. وقال: "أليكس، لا أستطيع تحمل هذا — لقد قطعت وعداً لتشيلسي، ولن أخلف وعدي". كان السبب الذي قدمه لي مفهوماً، لكنني شعرت بخيبة أمل».