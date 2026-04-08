علي سمير

"لن أرحل مثل الجبناء" .. ميرتشا لوتشيسكو الذي ألهم جوارديولا وخرج بمقترح ثوري وتمسك بحلم كأس العالم قبل وفاته!

أكثر من مجرد مدرب

"لا يمكنني الرحيل مثل الجبناء" .. هكذا تحدث أسطورة التدريب ميرتشا لوتشيسكو، قبل حوالي أسبوعين على وفاته ومفارقة عالمنا متأثرًا بأزمة قلبية.

ربما لا يحمل نفس شهرة بيب جوارديولا وأرسين فينجر والسير أليكس فيرجسون وكارلو أنشيلوتي ويورجن كلوب، لكن لا يمكن بأي شكل من الأشكال إنكار قيمته كأحد المدربين الملهمين لأكثر من جيل.

بعد 40 عامًا في عالم التدريب، كان هناك "الحلم الأخير" وهو قيادة بلاده إلى كأس العالم 2026، حيث جلس على دكة البدلاء رغم مرضه الشديد، ولكنه فشل في عبور تركيا في الملحق الأوروبي، ليرحل دون أن يكون جبانًا.

لوتشيسكو قاتل حتى آخر لحظة لقيادة بلاده إلى المونديال رغم مرضه، وهو موقف يحكي لنا الكثير عن حياته وشخصيته ومسيرته التدريبية..


    تحدى نصيحة الأطباء

    لوتشيسكو قال في تصريحات لصحيفة "جارديان" قبل فترة قصيرة من وفاته:"الأطباء أخبروني أنني لا يمكنني الاستمرار في التدريب، ولكني قررت التركيز على وظيفتي مع رومانيا، قالوا لي إنهم لا يمكنهم العثور على حل آخر، كنت سأرحل لو وجدوا أي خيار متاح".

    وأضاف:"لن أرحل مثل الجبان، نؤمن بفرصتنا في التأهل إلى كأس العالم رغم كل الظروف الصعبة".

    وقالت الصحيفة إن لوتشيسكو تواجد في المستشفى 3 مرات منذ ديسمبر الماضي، وكان على اتصال وثيق مع اللاعبين وجهازه الفني قبل الملحق، وقام بتحليل مباريات تركيا، مبديًا شعوره بالحماس تجاه العودة إلى هناك من جديد بسبب تجربته المميزة مع بشكتاش.

    لوتشيسكو لمن لا يعرفه، كان لاعبًا وقائدًا لرومانيا في كأس العالم 1970، ولعب أمام البرازيل نسخة بيليه وإنجلترا حاملة اللقب ومنتخب تشيكوسلوفاكيا، وساهم في ظهور بلاده بصورة مبهرة وتقديم مستويات رائعة.

    رومانيا وقتها انتصرت على تشيكوسلوفاكيا 2/1، وخسرت ضد البرازيل وإنجلترا، ولكن أسلوب لعبها مع المدرب أنجيلو نيكوليسكو وبقيادة لوتشيسكو، كان مصدر لإلهام بيب جوارديولا المعروف "التيكي تاكا".

    وقال لوتشيسكو عن هذه البطولة:"لقد حقننا بعض النتائج الاستثنائية عندما لعبنا بطريقتنا الخاصة، لم تكن هناك العديد من المعلومات المتاحة أمامنا، جئنا من نظام شيوعي مغلق وذهبنا إلى كأس العالم في المكسيك، البطولة تكونت من 16 فريقا فقط، لذلك حاولنا إظهار طريقتنا في اللعب".


    الفرصة الأولى مع رومانيا

    بعد عقد واحد من الزمن، تم منح لوتشيسكو فرصة تدريب منتخب رومانيا للمرة الأولى، عمره وقتها كان 36 عامًا فقط، ومع ذلك وصل الفريق إلى يورو 1984 واقترب من كأس العالم 1986.

    إن كنت تعرف أسطورة الكرة الرومانية جورج هاجي، والذي يعتبر الأفضل في تاريخ بلاده بلا منازع، فاعلم أن لوتشيسكو هو أول من منحه الفرصة في 1983، ليذهب لاحقًا إلى ريال مدريد وبرشلونة، كما تدرب على يده في بريشيا وجلطة سراي.

    المدرب الراحل هو من وضع الأساس لرومانيا للوصول إلى 3 بطولات متتالية بكأس العالم في 1990 و1994 و1998، مع التواجد في مسابقتي يورو 1996 و2000، مما يعكس الدور الهائل له وتأثيره على اللعبة في بلاده.

    وعلى صعيد الأندية التي دربها، فقد أشرف على كل من : إنتر، جلطة سراي، بشكتاش، زينيت، شاختار دونيستك ودينامو كييف، وظل لفترة طويلة في المركز الثاني كأنجح مدرب في العالم بـ30 لقبًا، خلف السير أليكس فيرجسون، ولكن جوارديولا تفوق عليه في وقت لاحق.

    رحلته الأنجح على الإطلاق كانت مع شاختار دونيستيك في أوكرايا، بالحصول على 8 بطولات ددوري مع الفريق، 6 لكأس أوكرانيا و7 سوبر محلي وكأس الاتحاد الأوروبي مرة واحدة، بمجموع 22 بطولة.

    النادي الأشهر الذي دربه لوتشيسكو كان إنتر، ولكن تجربته مع الفريق كانت كارثية، قاده في 17 مباراة خسر منهم 9 وتعادل في 4 مناسبات ليرحل سريعًا.


    مقترح خاص في إيطاليا

    لوتشيسكو عاصر حقبات متعددة في كرة القدم، ومع ذلك حرص على التجديد خاصة خلال تجربته في إيطاليا مع إنتر وبريشيا وبيزا وريجيانا، حيث خرج وقتها بفكرة "محلل الأداء".

    الاعتماد على محلل الأداء جاء بسبب هوس لوتشيسكو بتقييم الخصم ومتابعة أدق التفاصيل الخاصة به، لذلك كان من المنطقي اللجوء إلى شخص متخصص للقيام بهذا الدور.

    خلال تواجده مع بيزا طلب من معده البدني "أدريانو باكوني" القيام بدور محلل الأداء، قبل أن يقوم باقتراح إنشاء برنامج إلكتروني يحول تحركات اللاعبين على الملعب إلى بيانات رقمية.

    مقترحه أدى إلى ظهور نظام "FARM"، وهو أول تطبيق يقوم بمراقبة بيانات كرة القدم في العالم، وحرص على الاستثمار بنفسه في هذه الفكرة قبل بيع المشروع لشركة "بانيني".

    فترته في إيطاليا شهدت العديد من الإنجازات بجانب تجربته الفاشلة مع إنتر، حيث نجح في الصعود إلى الدوري الإيطالي مرتين مع بريشيا، وجلب مجموعة من اللاعبين الرومان مثل هاجي وفلورين رادوتشيو ودورين ماتيوت.

    ولعل البصمة الأبرز له كانت اكتشاف أندريا بيرلو، ومنحه فرصة الظهور الأول مع بريشيا، وكان عمره وقتها 16 سنة فقط ويلعب كصانع ألعاب هجومي، قبل أن ينصحه لوتشيسكو بالتواجد في مركز متأخر لإظهار أفضل ما عنده.

    إنجازات وألقاب وأفكار ونجوم خرجوا تحت يده، لوتشيسكو لم يمت جبانًا، بل مبتكرًا وواحد من أهم الشخصيات الملهمة والمؤثرة في كرة القدم الرومانية والأوروبية بشكل عام.