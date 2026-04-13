وفاة لاعب كرة القدم الغاني دومينيك فرينبونج إثر هجوم «رجال ملثمين يحملون مسدسات وبنادق هجومية» على حافلة فريق بيريكوم تشيلسي

وقع الهجوم على حافلة فريق «بيريكوم تشيلسي» في 12 أبريل 2026. وقد وقع الحادث على طريق «غواسو-بيبياني» بينما كان الفريق في طريقه للعودة إلى دياره بعد خوض مباراة خارج أرضه في الدوري الغاني الممتاز.

وكان الفريق قد خاض مباراة ضد سامارتيكس في سامريبوي، التي تقع في جنوب البلاد. وكشف النادي في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي أنه تعرض لإطلاق نار، وأفاد بأن فرينبونغ نُقل على وجه السرعة إلى "مستشفى إقليمي".