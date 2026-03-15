محمود خالد

وداعًا "الأباتشي" عبدالرحمن البيشي: سجل أول أهدافه في الهلال .. والقدر خالف توقعات الأطباء بعد مرضه!

نجم النصر الذي لم يستسلم .. ودعم العالمي في الأول بارك رغم ظروف مرضه!

رحل عن عالمنا، عبد الرحمن البيشي، نجم الفريق الأول لكرة القدم السابق بنادي النصر، عن عمر يناهز 43 عامًا، بعد صراع طويل مع المرض.

عبد الرحمن البيشي، الملقب بـ"الأباتشي"، يملك مسيرة طويلة مع النصر على مدار "10" سنوات"، عُرف فيها بأهدافه التي لا تنسى في مباريات الديربي، فيما عانى طويلًا من مرض التصلب الضموري.

ونشر الحساب الرسمي بنادي النصر، عبر منصة (إكس)، بيان نعي لرحيله نجمه السابق، بكلمات مؤثرة، قال فيها "ببالغ الأسى والحزن، نتقدم بخالص التعازي والمواساة في وفاة لاعب النصر السابق، الكابتن عبد الرحمن البيشي. اللهم ارحمه واغفر له.. واجعل اللهم ما أصابه رفعة له في درجاته. إنا لله وإنا إليه راجعون".

  • رحلة البيشي مع النصر

    وبدأ عبد الرحمن البيشي، رحلته في الفئات السنية بنادي النصر، منذ عام 1996، حيث قرر يوسف خميس، مدرب الفريق تحت 17 عامًا، استدعاءه لفريق تحت 17 عامًا، بعد خمسة عشر يومًا فقط من انضمامه إلى النادي، كما أن خميس قرر تغيير مركزه الذي بدأ به في خط الوسط، ليصبح مهاجم الفريق.

    وتمكن البيشي من إحراز 74 هدفًا في أول موسمين مع فريق تحت 17 عامًا، وعندما بلغ السابعة عشرة، تم استدعاؤه لفريق تحت 20 عامًا، كما بدأ رحلته مع الفريق الأول، وهو في سن الثامنة عشر.

    وتم استدعاء البيشي دوليًا لتمثيل منتخب السعودية، حيث شارك في بطولة كأس آسيا 2004، إلا أنه عانى طويلًا بسبب الإصابات، خلال مسيرته الكروية، ليكتفي بتسجيل 19 هدفًا وتمريرتين حاسمتين في 73 مباراة بالدوري السعودي، فيما وصل مع النصر إلى نهائي تصفيات التتويج، في موسم 2000-2001، قبل الخسارة أمام الاتحاد بهدف نظيف.

    ولعب البيشي مع فريق النصر الأول على مدار 10 سنوات، قبل أن نادي سدوس، والذي اختتم معه مسيرته في عام 2011.

  • البيشي .. مسيرة "بيضاء" وأهداف لا تنسى أمام الهلال

    واشتهر "الأباتشي" عبد الرحمن البيشي، بسرعته المذهلة وأهدافه التي لا تنسى، خاصة وأن أول هدف رسمي جاء في شباك الهلال، خلال مباريات ديربي الرياض، حيث تمكن من التسجيل أمام الزعيم في أول مواسمه مع النصر في الدوري السعودي، كما أحرز هدفًا رائعًا في شباك محمد الدعيع خلال مباراة الديربي في 2004.

    ويعد الشباب والوحدة أكثر الأندية التي استقبلت أهدافًا بتوقيع عبد الرحمن البيشي، بخمسة أهداف، فيما تمكن من التسجيل "مرتين" أمام الهلال والقادسية، فضلًا عن هز شباك الاتحاد.

    ومما يميز مسيرة عبد الرحمن البيشي، أنه لم يتلق بطاقة حمراء طوال مسيرته على مدار 10 سنوات مع النصر.

    @koorashow.ar

    عبدالرحمن البيشي لمساته وأهدافه باقيه في الذاكرة 🎯 نسأل الله له الشفاء والعافية 🙏 وش أكثر هدف تتذكرونه له؟ ⚽️

    ♬ الصوت الأصلي - KOORA SHOW | كورة شو

  • صراع طويل مع المرض

    وفي نوفمبر 2019، أعلن عبد الرحمن البيشي عن إصابته بمرض التصلب الجانبي النادر حول العالم، ليطلب من مشجعيه الدعاء له، فيما قال حينها إن المرض خطير والتعب يزداد، ولكن يقينه بأن الله سيشفيه يزداد أيضًا، مهما أبعدوا عنه الأمل.

    ورغم ظروف مرضه، إلا أنه لم يكف عن التفاعل مع محبيه عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث كان دائم الإشادة بانتصارات النصر، ودور الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو مع الفريق.

    وقدم البيشي مبادرة لا تُنسى، حينما أعلن لمحبيه عن تعرضه للسقوط وكسر في يده، إلا أنه لم ينسَ المطالبة بالدعاء له ولفهد المولد، نجم الاتحاد والشباب السابق، الذي دخل في غيبوبة منذ تعرضه لحادث سقوط من شرفة منزله في دبي.

  • مبادرات لا تنسى في رحلة البيشي مع المرض

    وشهدت رحلة عبد الرحمن البيشي مع المرض، مبادرات لا تنسى، خاصة من صاحب السمو الملكي، الأمير تركي بن سلمان، الذي لبى طلبه في فبراير الماضي، وتكفل بممرضة لمساعدة زوجته على الاعتناء بحالته الصحية، والتكفل بجميع رواتبها، خاصة بعدما خضع لعملية جراحية في يناير.

    وقال البيشي، في وقت سابق، "وعدتني شخصية بمنزل بعد إصابتي بالمرض قبل سنوات وانعدم الدخل، اتضح بأنه غير صادق، الأعمار بيد الله ومتفائل بالشفاء، لكن أبنائي بحاجة لمنزل، سأتوقف فترة وأستودعكم الله"، فيما تصدر وسم "منزل عبد الرحمن البيشي"، بعد ذلك، بعدما قرر الأمير تركي بن سلمان، التكفل بمنزل للاعب.

    وكان الإعلامي تركي العجمة، قد تلقى رسالة من عبد الرحمن البيشي، وصفها بأنها "أحلى رسالة" وصلته في عام 2025، كما تداول صورة للبيشي خلال حضوره لإحدى مباريات النصر، رغم ظروف مرضه.

    وقال العجمة "جاءتني رسالة أؤكد أنها جاءت من عبد الرحمن البيشي ذاته، والدليل أنه قال شيئًا معروف فقط بينه وبينه منذ 20 عامًا".

    وقرأ العجمة محتوى رسالة البيشي، الذي أكد أنه لا يستسلم للمرض، رغم أنه ظل حبيسًا في بيته على مدار 4 سنوات، وزاد المرض عليه، ولكنه لا يستحيي من الشلل، لأن الله إذا أحب المؤمن ابتلاه، وأن ولي العهد لم يقصر معه، حيث سافر إلى الولايات المتحدة لإجراء فحوصات، ولكن جميع الأطباء عجزوا عن إيجاد علاج له، وتم إخباره بأنه لن يعيش أكثر من 4 سنوات، ولكنه استمر ثماني سنوات، وقد حرص على مراسلته رغم معاناته من شلل تام في جسده، إلا في عقله وعيونه، كما تذكر أول مرة التقى به في القاهرة عام 2003.

النصر
النصر
النجمة
