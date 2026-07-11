مأساة تهز جنوب إفريقيا .. وفاة نجم المنتخب في كأس العالم عن عمر يناهز 25 سنة

تحدث بريندين جونسون، المرشد الشخصي لأدامز، نيابة عن العائلة إلى موقع «Soccer Laduma» لتأكيد هذا الخبر المفجع، معربًا عن الحزن الجماعي الذي ينتاب أولئك الذين عرفوا لاعب خط الوسط عن كثب.

وقال: «في هذه اللحظة، لا تزال المشاعر جريحة، كما تعلمون، لا تزال المشاعر حزينة».

"لا ترغب العائلة في أن يتم الاتصال بها الآن، فلن تكون قادرة على الرد على أي شخص.

"لقد مزق هذا الفقدان قلوب الجميع، فقد عدنا للتو من كأس العالم، ثم تلقينا مثل هذا الخبر، كما تعلمون.

"لقد أجريت محادثة حميمة معه يوم الخميس، وكان الشاب متفائلًا جدًّا بالعودة، وبأنه سيتمكن من العودة بعد كأس العالم والمضي قدمًا، كما تعلمون، بصفته بطلًا لدوري أبطال إفريقيا، وعلمًا بما ينتظره، كان مستعدًا.

"لم يكن يضيع وقته، بل كان يقضيه في المنزل مع عائلته. لذا في هذه اللحظة، لا أجد حتى الكلمات لأقولها، لكننا نطلب احترام خصوصية العائلة.

"نعم، يمكنني أن أقول لكم إنه توفي. لم يتوقع أحد هذا"، قال جونسون.