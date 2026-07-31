وفاة أسطورة ميلان وإيطاليا فرانكو باريزي

هذه المرة، للأسف، الخبر صحيح تمامًا: توفي فرانكو باريزي عن عمر يناهز 66 عامًا.

وقد أكد نادي ميلان، الفريق الذي قضى فيه باريزي كامل مسيرته الكروية، هذه الأخبار الحزينة في بيان رسمي.

كان القائد السابق والرمز البارز للروسونيري والمنتخب الإيطالي يكافح منذ فترة طويلة مرضًا: ويخلف وراءه حزنًا عميقًا في أوساط كرة القدم الإيطالية بأسرها، التي كانت قد أعجبت بأدائه الرائع كلاعب من الطراز الرفيع خلال الثمانينيات والتسعينيات.







