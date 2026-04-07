وفاة أسطورة كرة القدم الرومانية ميرسيا لوسيسكو عن عمر يناهز 80 عامًا

ظل لوسيسكو مخلصًا بشدة لمهنته حتى أيامه الأخيرة. بعد عودته لتدريب المنتخب الروماني في أغسطس 2024، كان يهدف إلى إنهاء غياب دام 28 عامًا عن كأس العالم. وفي سن الثمانين، أصبح أكبر مدرب سناً يقود منتخبًا في مباراة رسمية خلال هزيمة فريقه 1-0 أمام تركيا في مباراة الملحق الشهر الماضي. وقد أصيب بوعكة صحية في غرفة الملابس بعد ذلك بوقت قصير، مما أجبره على الاستقالة. في مقابلة مؤثرة أجراها عام 2010 مع صحيفة "غازيتا سبورتوريلور"، قال: "الموت على أرض الملعب هو أجمل شيء يمكن أن يحدث لمدرب. أود أن أموت على أرض الملعب. فهذا يعني أنك عشت كل شيء في خضم المعركة".