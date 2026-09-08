وعد جريء من فينيسيوس جونيور قبل مواجهة إنتر: ريال مدريد سيفوز بدوري أبطال أوروبا!

وضع فينيسيوس هدفاً مهماً قبل انطلاق الحملة الأوروبية الجديدة، مطلقاً توقعاً جريئاً بأن يحرز النادي لقبه السادس عشر في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم. ورغم أن آخر مرة رفع فيها العملاق الإسباني الكأس كانت في عام 2024، شهدت الأعوام الأخيرة تراجعه عن مستوياته العالية المعتادة، حيث تلقى إقصاءين متتاليين في دور ربع النهائي أمام آرسنال وبايرن ميونخ على التوالي.

وفي تصريحات لوسائل الإعلام الرسمية للنادي، أعرب الجناح عن ثقته المطلقة في قدرة الفريق على العودة إلى قمة اللعبة. «آمل أن يأتي اللقب السادس عشر. نحن جاهزون لذلك. إنها بطولتنا. لم نقدم مستوى جيداً فيها خلال العامين الماضيين. هدفنا الأول هو أن ننهي المرحلة ضمن أفضل ثمانية فرق. نحن دائماً متحمسون لدوري أبطال أوروبا. سيكون هذا الموسم مختلفاً عن الحملتين الأخيرتين في دوري الأبطال، وسنفوز به.»