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وعد جريء من فينيسيوس جونيور قبل مواجهة إنتر: ريال مدريد سيفوز بدوري أبطال أوروبا!
فينيسيوس يطمح للتتويج باللقب الأوروبي السادس عشر
وضع فينيسيوس هدفاً مهماً قبل انطلاق الحملة الأوروبية الجديدة، مطلقاً توقعاً جريئاً بأن يحرز النادي لقبه السادس عشر في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم. ورغم أن آخر مرة رفع فيها العملاق الإسباني الكأس كانت في عام 2024، شهدت الأعوام الأخيرة تراجعه عن مستوياته العالية المعتادة، حيث تلقى إقصاءين متتاليين في دور ربع النهائي أمام آرسنال وبايرن ميونخ على التوالي.
وفي تصريحات لوسائل الإعلام الرسمية للنادي، أعرب الجناح عن ثقته المطلقة في قدرة الفريق على العودة إلى قمة اللعبة. «آمل أن يأتي اللقب السادس عشر. نحن جاهزون لذلك. إنها بطولتنا. لم نقدم مستوى جيداً فيها خلال العامين الماضيين. هدفنا الأول هو أن ننهي المرحلة ضمن أفضل ثمانية فرق. نحن دائماً متحمسون لدوري أبطال أوروبا. سيكون هذا الموسم مختلفاً عن الحملتين الأخيرتين في دوري الأبطال، وسنفوز به.»
- Getty Images Sport
معركة تكتيكية ضد إنتر في الانتظار
تبدأ المسيرة بمواجهة قوية يوم الثلاثاء على أرضية ملعب سانتياجو برنابيو، حيث يستضيف ريال مدريد بطل إيطاليا إنتر. ولا يعيش فينيسيوس، الذي فاز في جميع مبارياته الأربع السابقة في دوري أبطال أوروبا ضد إنتر مع تقديمه تمريرة حاسمة واحدة، في أي أوهام بشأن صعوبة المهمة، مشيرًا تحديدًا إلى نظامهم التكتيكي باعتباره عقبة محتملة.
وفي معرض حديثه عن التحدي الخاص الذي يفرضه رجال كريستيان كيفو، أوضح فينيسيوس أن الفريق عمل بجد على خطة لتفكيك دفاعهم. وقال: «عندما يحين موعد دوري أبطال أوروبا، يكون الشعور مختلفًا. نحن مستعدون لهذه المباراة أمام فريق كبير سيطلب منا الكثير. إنتر فريق قوي بدنيًا للغاية. إنهم يدافعون بخمسة لاعبين في الخلف، وهذا أمر عادة ما يسبب لنا صعوبات، لكن المدرب أعدّنا لذلك. لدينا بعض الغيابات، ما يجعل الأمور أكثر صعوبة، لكننا سننزل جميعًا بقوة، ونأمل أن نتمكن من خلق ذلك التواصل الرائع مع الجماهير في هذه المباريات».
تجاوز الانتكاسات المحلية الأخيرة
يدخل الفريق الملكي أجواء المنافسة الأوروبية عقب نتيجة محلية مخيّبة، بعدما تجرّع أول هزيمة له هذا الموسم أمام ريال بيتيس في آخر مبارياته. وعلى الرغم من تلك الضربة، لا يزال اللاعب البالغ من العمر 26 عامًا، والذي سجّل هدفًا وصنع هدفين في أربع مباريات خاضها حتى الآن هذا الموسم، متفائلًا بشأن مسار الفريق العام ومستويات أدائه.
ويركّز اللاعب البرازيلي على ضمان بقاء الفريق قويًا ذهنيًا مع بدء تزاحم المباريات في مختلف المسابقات. وقال: «بدأنا الموسم بشكل رائع، رغم خسارتنا في المباراة الأخيرة. لقد لعبنا بشكل جيد، وصنعنا العديد من الفرص، وهذا هو الأهم. علينا أن نبقى مركّزين على قيادة ريال مدريد إلى القمة، كما نطمح دائمًا.»
- Getty Images Sport
بناء إرث في سانتياجو برنابيو
وإلى جانب التحدي المباشر، توقّف فينيسيوس أيضًا لحظةً ليتأمل إرثه المتنامي في العاصمة الإسبانية. فبعدما سجّل بالفعل في نهائيين منفصلين لدوري أبطال أوروبا، أمام ليفربول عام 2022 وبوروسيا دورتموند عام 2024، يدرك الجناح جيدًا مكانته في تاريخ النادي.
ولا يزال المهاجم متعطشًا لمزيد من النجاحات، مدفوعًا بمسيرته من البرازيل إلى قمة كرة القدم الأوروبية. «إنهما أهم هدفين في حياتي. إنهما شيء سيبقى في التاريخ. كثير من اللاعبين يسجّلون الأهداف، لكن قلة قليلة تسجّل في النهائيات. أن أفعل ذلك مع أكبر نادٍ في العالم أمر لن ينساه الجماهير ولا أنا أبدًا. لقد كان حلمًا. لم أتخيّل قط أنني سأسجّل كل هذه الأهداف أو أن ألعب هنا كل هذه السنوات. أن أكون في سن السادسة والعشرين أحد قادة أهم نادٍ في العالم يعني الكثير لي ولعائلتي».
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