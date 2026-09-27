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وعد بقهر منتخب بلاده.. مونتيلا يؤكد: سنلعب ضد إيطاليا لتحقيق الفوز!
مونتيلا يحفّز اللاعبين بوعد جريء بالفوز قبل مواجهة إيطاليا
وجّه المدير الفني لمنتخب تركيا فينتشنزو مونتيلا اهتمامه المباشر نحو المواجهة الحاسمة أمام إيطاليا يوم الاثنين ضمن دوري الأمم الأوروبية، وذلك عقب الخسارة الضيقة بنتيجة 1-0 أمام فرنسا في المجموعة الأولى على ملعب كوجالي. ورغم هذه النكسة، وجّه المدرب الإيطالي رسالة محفّزة إلى لاعبيه، معرباً عن ثقته التامة في التغلب على بلده الأم.
وأشاد مونتيلا بالقوة البدنية والصلابة الذهنية التي أظهرها الفريق أمام المنتخب الفرنسي.
وحثّ لاعبيه على استثمار حالة الإحباط وتحويلها مباشرة نحو تحقيق النقاط الثلاث في بورصة.
- Anadolu Agency
المدرب يوجّه رسالة حماسية داخل غرفة الملابس بعد الخسارة أمام فرنسا
في كلمته لللاعبين داخل غرفة الملابس بعد المباراة، أشاد مونتيلا بالروح القتالية التي تحلّى بها فريقه، فيما حلّل لحظة التراجع في التركيز التي أهدت فرنسا هدف الفوز. وأكد المدرب أن تركيا أثبتت امتلاكها الجودة اللازمة لمنافسة أي منتخب دولي.
وشدد مونتيلا على أن الحفاظ على الانضباط التكتيكي والحماس أمام الفريق الذي يقوده روبرتو مانشيني سيضمن تحقيق النجاح.
وقال مونتيلا للاعبيه: «لقد لعبتم جميعًا بشكل جيد للغاية وأظهرتم روحكم القتالية. استقبلنا هدفًا بسبب لحظة تراجع في التركيز، لكن كان بإمكاننا الفوز بهذه المباراة. الآن سنستجمع طاقتنا فورًا ونركز على مباراة إيطاليا. هذه المرة سنفوز، ما دمنا سنلعب بالانضباط والحماس ذاتهما».
مونتيلا يجهّز إصلاحاً تكتيكياً وخط دفاع من أربعة لاعبين لمواجهة بورصة
ولمواجهة الإرهاق الناجم عن مباراة الافتتاح البدنية الصعبة، يخطط مونتيلا لإعادة تشكيل تكتيكي شامل لمباراة الاثنين على ملعب أتاتورك الرياضي. فبعد أن اعتمد على خط دفاع من خمسة لاعبين أمام فرنسا، يبدو أن المدرب سيعود إلى خط دفاع رباعي ديناميكي لمهاجمة إيطاليا.
ومن المتوقع أن ينتقل نجم ريال مدريد الصاعد أردا جولر إلى مركز صانع الألعاب المفضل لديه لقيادة بناء اللعب في الوسط.
ويتنافس المهاجمون جان أوزون وأوجوز أيدين ويونس أكجون وكيريم أكتوركوجلو على مراكز الأجنحة، بينما سيقود باريش ألبر أو دنيز جول خط الهجوم.
- PS Images
يسعى المنتخب التركي لتحقيق أولى نقاطهم في دوري الأمم
يستكمل منتخب تركيا تعافيه في كوجالي قبل السفر إلى بورصة لخوض المباراة البارزة أمام إيطاليا مساء يوم الاثنين. ويتطلع رجال مونتيلا إلى استغلال الدعم الجماهيري لتحقيق فوزهم الأول في هذه الحملة.
ينتقل منتخب إيطاليا إلى بورصة عقب إجرائه تعديلاته الخاصة على التشكيلة تحت قيادة مانشيني.
ويسعى مونتيلا لقيادة فريقه نحو فوز مدوٍّ على المنتخب الإيطالي.
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