وعد بالتغيير في ميلان.. أموريم يعترف: أخطأت في مانشستر يونايتد وهذه المباريات لا تناسب مودريتش!

عقب الفوز بنتيجة 3-0 على ليتشي يوم الأحد، تحدّث أموريم إلى صحيفة "لا جازيتا ديلو سبورت" عن تطوّره التكتيكي الأخير. وقد عانى المدرب من فترة صعبة استمرّت 14 شهراً مع مانشستر يونايتد، حيث أدّى اعتماده على تشكيلة الثلاثة مدافعين في النهاية إلى إقالته بعد فوزه في 24 مباراة فقط من أصل 63.

غير أنّ نادي ميلان شهد نهجاً مختلفاً. فبعد تعديل نظامه إلى خط دفاع من أربعة لاعبين في مواجهة ليتشي، قال أموريم: "لا يمكنني تكرار أخطائي من فترة مانشستر. إذا لم نمتلك المقوّمات للّعب بطريقة معيّنة، فعلينا أن نتأقلم".