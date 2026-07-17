وضع حساس في نيويورك.. هل يتعرض نهائي كأس العالم للتأجيل؟!

كتب رئيس البلدية زهران ممداني على منصة «X»: «إن أمكن، ابقوا في مكان بارد مزود بمكيف هواء، وقللوا من وقتكم في الهواء الطلق، واشربوا الكثير من الماء، واهتموا بجيرانكم — لا سيما كبار السن من سكان نيويورك وجميع من يعانون من أمراض مزمنة». وقد افتتحت المدينة مراكز تبريد وتوزع في العديد من المواقع أقنعة واقية من الدخان.

ووفقًا لآخر المستجدات، من المقرر أن تُقام المباراة النهائية لكأس العالم في إيست رذرفورد بالقرب من نيويورك يوم الأحد الساعة 3 مساءً بالتوقيت المحلي وحتى الآن، لا توجد أي نية رسمية لتأجيل المباراة. لكن تم بالفعل إلغاء أو تأجيل العديد من الفعاليات الأخرى بسبب تداعيات حرائق الغابات.