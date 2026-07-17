تشهد مقاطعة أونتاريو الكندية حالياً حرائق تغطي مساحة تبلغ حوالي 1.9 مليون هكتار وتغطي سحب الدخان الناتجة عن هذه الحرائق أجزاءً كبيرة من أونتاريو، وكذلك العديد من المناطق في شمال شرق الولايات المتحدة، مثل نيويورك، التي تشهد في الوقت نفسه موجة حر شديدة. ولذلك، أصدرت السلطات المحلية بالفعل تحذيرات في هذا الشأن.
وضع حساس في نيويورك.. هل يتعرض نهائي كأس العالم للتأجيل؟!
كتب رئيس البلدية زهران ممداني على منصة «X»: «إن أمكن، ابقوا في مكان بارد مزود بمكيف هواء، وقللوا من وقتكم في الهواء الطلق، واشربوا الكثير من الماء، واهتموا بجيرانكم — لا سيما كبار السن من سكان نيويورك وجميع من يعانون من أمراض مزمنة». وقد افتتحت المدينة مراكز تبريد وتوزع في العديد من المواقع أقنعة واقية من الدخان.
ووفقًا لآخر المستجدات، من المقرر أن تُقام المباراة النهائية لكأس العالم في إيست رذرفورد بالقرب من نيويورك يوم الأحد الساعة 3 مساءً بالتوقيت المحلي وحتى الآن، لا توجد أي نية رسمية لتأجيل المباراة. لكن تم بالفعل إلغاء أو تأجيل العديد من الفعاليات الأخرى بسبب تداعيات حرائق الغابات.
تأجيل مباراة الدوري الأمريكي لكرة القدم بين توماس مولر وروبرت ليفاندوفسكي
في شيكاغو، تم تأجيل مباراة الدوري الأمريكي لكرة القدم (MLS) التي كان من المقرر إجراؤها مساء الخميس بالتوقيت المحلي بين فريق «فاير» وفريق «فانكوفر وايتكابس».
وكان من المفترض أن تكون هذه المباراة أول ظهور لروبرت ليفاندوفسكي مع ناديه الجديد، وذلك بالصدفة أمام فريق «وايتكابس» الذي يلعب فيه زميله السابق في نادي بايرن ميونخ، توماس مولر. ومن المقرر إقامة المباراة في 6 أكتوبر. وفي فيلادلفيا، تم تأجيل مباراة الدوري الأمريكي للمحترفين (MLB) بين فريقي «فيليز» و«ميتس» إلى المساء.
خلال مرحلة المجموعات في كأس العالم، تسببت العواصف الرعدية والأمطار الغزيرة مرارًا وتكرارًا في مشاكل في ملاعب فيلادلفيا ونيويورك وبوسطن. وأثار ذلك تساؤلات آنذاك حول مدى ملاءمة إقامة المباراة النهائية لكأس العالم في ملعب إيست رذرفورد غير المغطى.
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