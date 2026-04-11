عند الإعلان عن التشكيلة الأساسية لفريق بوروسيا دورتموند في مباراة الدوري الألماني ضد باير ليفركوزن بعد ظهر يوم السبت، اختلطت صيحات الاستهجان مع تصفيق الجماهير عند ذكر اسم شلوتربيك.
"وضع بالغ الخطورة": مشجعو بوروسيا دورتموند يصفرون في وجه نيكو شلوتربيك بعد تجديد عقده
ويبدو أن هذا رد فعل على شروط تمديد عقد اللاعب الدولي البالغ من العمر 26 عامًا. فقد أعلن بوروسيا دورتموند يوم الجمعة أن شلوتربيك قد مدد عقده، الذي كان ساريًا حتى عام 2027، حتى عام 2031 بعد مفاوضات شاقة. ومع ذلك، يُقال إن العقد يتضمن بندًا للانسحاب يسري بالفعل اعتبارًا من هذا الصيف وبالنسبة لأندية محددة. ومن المقرر أن تتراوح قيمة التعويض المحددة في هذه الحالة بين 50 و60 مليون يورو.
لم يرغب المدير الرياضي الجديد لدورتموند، أولي بوك، في التعليق على تفاصيل العقد قبل مباراة باير. وبدلاً من ذلك، صرح لقناة سكاي: "أعتقد أنه من المهم جدًا أن نيكو قد أظهر رغبته في البقاء هنا وأنه قد مدد عقده هنا. وكما أشرنا سابقًا، لن نتحدث عن أي تفاصيل تتعلق بالعقد. وسيظل الأمر على هذا النحو، لأننا نتمتع بعلاقة ثقة قوية جدًا مع اللاعب. لقد أجرينا محادثات جيدة ومثمرة، وأنا متأكد تمامًا من أن نيكو يرغب في البقاء معنا لفترة طويلة."
هامان عن شلوتربيك: "من الواضح أنه يرغب في الانتقال إلى مكان آخر"
وفيما يتعلق بالصافرات التي وجهت إلى شلوتربيك، قال الخبير سامي خضيرة في قناة DAZN: "أعتقد أن بند العقد الذي يسمح له بالرحيل مبكراً ليس هو المشكلة في حد ذاته، بل أن هذا البند أصبح ساري المفعول الآن في الصيف". وأضاف بطل العالم لعام 2014: "إذا قمت بتمديد العقد الآن ورحلت بعد ثلاثة أشهر، فلن يعجب ذلك أحداً. خاصة في بيئة عاطفية مثل تلك الموجودة هنا في دورتموند. ولهذا السبب أعتقد أنهم غاضبون بعض الشيء، ويُعبّرون عن استيائهم".
ووفقًا لخضيرة، فإن "التواصل" هو الآن العامل الحاسم لتهدئة الأمور قليلاً. ووصف شلوتربيك بأنه "شخص لطيف ولاعب كرة قدم رائع". والآن، من المهم "ألا يُظهر اللاعب السابق لفريق فرايبورغ في صورة خاطئة، مما قد يؤدي إلى ظهور أجواء سلبية هنا خلال الأسابيع والأشهر المقبلة".
وعلق خبير قناة سكاي ديتمار هامان بنبرة انتقادية قائلاً: "لقد وقع العقد لأنه لا ينتمي إلى أي نادٍ في الوقت الحالي. من الواضح أنه يود الانتقال إلى مكان آخر، حيث تتاح له فرصة أفضل للفوز بالبطولة أو دوري أبطال أوروبا. ولا أفهم من جانب النادي موافقة دورتموند على إمكانية تفعيل بند الخروج من العقد بعد ثلاثة أشهر أو عشرة أسابيع فقط من توقيع العقد".
وكان اللاعب المحترف السابق قد تنبأ بذلك قبل أن يطلق المشجعون صيحات الاستهجان ضد شلوتربيك: "أنا متشوق جدًا لمعرفة كيف سيكون رد فعل المشجعين اليوم، لأن هذه الحالة برمتها تشكل خطرًا كبيرًا بالنسبة لي، ليس فقط على اللاعب، بل على النادي أيضًا."
إحصائيات أداء نيكو شلوتربيك مع نادي بوروسيا دورتموند
المباريات الأهداف تمريرات حاسمة بطاقات صفراء طرد 156 10 18 26 3