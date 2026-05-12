وضعه في مرتبة أعلى من رونالدو.. كاسيميرو: جاريث بيل اللاعب الأكثر كمالًا!
كاسيميرو يسلط الضوء على تأثير بيل الشامل
وصف كاسيميرو بيل بأنه «اللاعب الأكثر اكتمالاً» الذي عمل معه طوال مسيرته، على الرغم من أنه كان يشارك غرفة الملابس مع رونالدو في ريال مدريد. وفي حديثه على قناة «Rio Ferdinand Presents» على يوتيوب، استذكر لاعب الوسط البرازيلي المواهب الرائعة التي كانت تضمها تشكيلة ريال مدريد خلال حقبة هيمنتها على الساحة الأوروبية.
وفي حين أن إنجازات رونالدو التهديفية جعلته النجم الأبرز في نظر العديد من المراقبين، أشار كاسيميرو إلى التأثير الأوسع الذي كان لبيل على أرض الملعب. وأوضح لاعب الوسط أن قدرة بيل على المساهمة في مراحل متعددة من اللعب – من الهجوم إلى الدفاع – جعلته يبرز بين نخبة اللاعبين الذين التقى بهم في سانتياجو برنابيو.
كاسيميرو يشرح سبب تميز بيل
أبرز كاسيميرو الفارق بين سجل رونالدو التهديفي الاستثنائي وتعدد مواهب بيل عند حديثه عن الثنائي، مؤكدًا على الصفات البدنية والفنية التي تميز أسلوب لعب بيل.
"كريستيانو يسجل الأهداف، كريستيانو لديه 15 هدفاً. 15 هدفاً على الأقل. لكن بيل يهاجم، يدافع، يسجل بالرأس، يرتكب الأخطاء"، أوضح كاسيميرو. "كريستيانو هو الأفضل. كريستيانو هو الأفضل. كريستيانو هو لاعب آخر. كريستيانو يمنح... دعنا نستبعد كريستيانو من النقاش. لكن بالنسبة لي، بيل هو الأفضل، الأكثر اكتمالاً. لأنه يهاجم، يدافع، يسجل بالرأس، يرتكب الأخطاء. كل شيء، يفعله بشكل جيد جدًا، وسريع جدًا. قوي جدًا. وبالنسبة لي، بيل لاعب لا يصدق. لاعب لا يصدق".
إرث بيل المعقد مع ريال مدريد
لعب بيل دورًا رئيسيًا خلال واحدة من أنجح الفترات في تاريخ ريال مدريد. ساعد الجناح الويلزي النادي على الفوز بخمسة ألقاب في دوري أبطال أوروبا خلال فترة وجوده في إسبانيا، وسجل 106 أهداف في جميع المسابقات. وعلى الرغم من هذه الإنجازات، كانت علاقته مع شريحة من جماهير مدريد متوترة في كثير من الأحيان. وتعرض بيل لانتقادات متكررة في وسائل الإعلام الإسبانية، لا سيما في المراحل الأخيرة من فترة وجوده بالنادي.
وبالتفكير في تلك الفترة سابقًا، اعترف بيل بأنه كان من الممكن أن يتعامل مع هذا الانتقاد بشكل مختلف. ونقلت صحيفة ميرور عنه قوله: "أعتقد أن ذلك لم يكن كافيًا للجماهير في ريال مدريد. كنت عنيدًا ولم أرغب في التغيير، لكن لو لعبت بشكل أفضل قليلاً، لما كنت هدفًا للصحافة والجماهير".
مستقبل كاسيميرو بعد مانشستر يونايتد
لا يزال كاسيميرو أحد اللاعبين القلائل الذين شاركوا غرف الملابس مع بعض أشهر الأسماء في عالم كرة القدم على الصعيدين النادي والمنتخب. ومع ذلك، في سن الـ34 ومع اقتراب انتهاء عقده مع مانشستر يونايتد في نهاية الشهر المقبل، يتعين على اللاعب البرازيلي الدولي اتخاذ قرار بشأن مستقبله، حيث تشير التقارير إلى احتمال انضمام لاعب الوسط إلى ليونيل ميسي في نادي إنتر ميامي.