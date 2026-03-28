وقد أتاح غياب النجوم الأساسيين الفرصة لعدد من اللاعبين الاحتياطيين لإثبات جدارتهم بالحصول على مكان دائم في التشكيلة. وعاد المدافع المخضرم هاري ماجواير إلى صفوف الفريق، في حين شارك كل من دومينيك كالفيرت-لوين وجيمس غارنر في المباراة في محاولة لإقناع الإدارة الجديدة.

على الرغم من عدم الفوز، اعترف توخيل بأنه لا يزال راضياً عن أداء فريقه. وقال بعد المباراة: "أنا راضٍ تماماً عن أدائنا. أعجبتني الطريقة التي أحيينا بها هيكل الفريق. حاولنا وحاولنا، وأعتقد أننا كنا الفريق الأفضل بشكل عام. كان لدينا الكثير من اللاعبين الجدد وقمنا بتغيير الكثير منهم، لذلك، أنا ممتن جدًا لهذه التجربة وسعيد جدًا بالأداء".

وعندما سُئل عن اللاعبين الذين عززوا فرصهم في المنافسة على مكان في التشكيلة النهائية، قال توخيل: "جميعهم فعلوا ذلك. عليّ مراجعة الأمر، لكنهم جميعًا فعلوا ذلك. أعجبني أسلوب لعبنا. كنا نعلم أنه خصم صعب. أخبرني [مدرب أوروغواي مارسيلو] بيلسا قبل أشهر أنه سيأتي بأفضل فريق لديه، وسيأخذ الأمر على محمل الجد، وربما لن يجري أي تغييرات. كنا ندرك ذلك جيدًا. لذا، أعتقد أننا أبلى بلاءً حسنًا. أبلى الجميع بلاءً حسنًا. لعبنا كفريق واحد وأحيينا هيكل الفريق. أعجبني الكثير من الأمور اليوم."