وصل شعار «ميا سان ميا» إلى «أونو كونيكشن» في نادي بايرن ميونيخ: فليأت ريال مدريد!

كان من اللافت للنظر، وإن لم يكن مفاجئًا بالضرورة، أن يكون الهدافان توم بيشوف ولينارت كارل من «مجموعة أونو» الشهيرة، التي ينتمي إليها أيضًا ألكسندر بافلوفيتش - حيث يفضل هؤلاء الشباب في صفوف البطل التاريخي لعب لعبة الورق «أونو»، التي تحظى بشعبية كبيرة ليس فقط بين الأطفال والجدات، بدلاً من لعب «فورتنايت» - من بين أصغر لاعبي بايرن ميونيخ. لقد كُتب الكثير عن هوس فينسنت كومباني بالشباب. لكن المذهل هو أن الأهداف الثلاثة كانت متوقعة.

بالنسبة للهداف المزدوج توم بيشوف، كان الأمر يتطلب إشارة من قائد خط الوسط. قال بيشوف بعد المباراة لـ DAZN: "قبل المباراة، قال جو كيميش لي إن عليّ أن أسدد الكرة في المرمى أخيرًا". وأوضح بيشوف أنه كان يفعل ذلك بانتظام في التدريبات، لكنه نادراً ما كان يصل إلى المواقع المناسبة لتسديداته البعيدة في المباريات، موضحاً سبب انتظاره حتى مباراته الرسمية رقم 33 هذا الموسم مع فريق ميونيخ قبل أن يتمكن من تسجيل أهدافه الأولى مع البطل القياسي.

في فرايبورغ، كان بيشوف، الذي لعب في مركز الظهير الأيسر، قد وصل بالفعل في وقت مبكر جدًا من المباراة إلى مناطق واعدة، وعندما أصبح فريق ميونيخ، الذي كان مترددًا وغير دقيق في البداية، خطيرًا، كان ذلك في الغالب بفضله وبمشاركته.



