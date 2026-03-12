Goal.com
Sam Coffey Man City GFXGetty/GOAL
وصل سام كوفي إلى إنجلترا كلاعب من الطراز العالمي، لكن مانشستر سيتي سيتحدى نجم المنتخب الأمريكي لكرة القدم للسيدات ليصبح أكثر "تقلبًا"

مانشستر سيتي على وشك الفوز بأول لقب في الدوري الممتاز للسيدات منذ عام 2016، وكان السبب الرئيسي وراء أدائهن المذهل هذا الموسم هو الثنائي في خط الوسط يوي هاسيغاوا ولورا بليندكيلد براون. ومع ذلك، في يناير، أصبح فريق سيتيزنز أقوى في هذا المركز عندما أضافوا لاعبة وسط أخرى من الطراز العالمي، وهي النجمة الأمريكية سام كوفي، في خطوة يمكن أن تحقق العديد من الفوائد على المدى القصير والطويل.

مع غياب هاسيغاوا حالياً عن كأس آسيا، فإن التأثير قصير المدى واضح. حصلت كوفي على أول مشاركة لها في الدوري الإنجليزي للسيدات في المباراة الأخيرة، مما زاد من دقائق لعبها لتكون جاهزة للعب دور أكثر بروزاً في غياب اللاعبة الدولية اليابانية. وحتى بعد عودة هاسيغاوا، فإن الخبرة التي ستضيفها كوفي، الحائزة على الميدالية الذهبية الأولمبية وبطلة الدوري الوطني لكرة القدم للسيدات، ستكون حيوية في سعي سيتي للفوز بلقبه الثاني في الدوري.

على المدى الطويل، يبدو أن انضمام كوفي سيكون أكثر قيمة. هذا فريق اعتمد على هاسيغاوا بشكل كبير منذ وصولها قبل أربع سنوات، ويمكن لاعبة خط وسط المنتخب الأمريكي أن تساعد ليس فقط في تقليل بعض هذا الاعتماد، ولكن أيضًا في تحسين العمق عالي الجودة في فريق سيتي الذي يسعى للوصول إلى المستوى التالي.

وسط كل ذلك، هناك إمكانية أن ترتقي كوفي بمستواها إلى آفاق جديدة ومختلفة في دور سيستفيد من قدراتها الهجومية بشكل أكبر.

  • Yui Hasegawa Man City Women 2025-26Getty Images

    أفضل لاعب

    من الصعب المبالغة في تقدير مدى أهمية هاسيغاوا بالنسبة لمانشستر سيتي. في عامها الأول مع النادي، لم تتفوق عليها في عدد الدقائق التي لعبتها في الدوري الإنجليزي للسيدات سوى خديجة شو وأليكس غرينوود، بينما في موسمها الثاني، تصدرت تلك القائمة بين لاعبات الميدان، ولم تتفوق عليها سوى خيارا كيتنغ التي لعبت جميع المباريات في حراسة المرمى.

    ثم، في الموسم الماضي، كانت هاسيغاوا اللاعبة الوحيدة التي لعبت أكثر من غيرها مع سيتي في الدوري، ولم تغب عن أي دقيقة حتى الآن. سيتغير ذلك هذا الأسبوع، بسبب مشاركتها في كأس آسيا، حيث قدمت اليابان أداءً رائعًا.

  • Sam Coffey Man City signing 2026Manchester City FC

    إحداث ضجة

    بالطبع، ليس من الغريب في هذه الرياضة أن يستخدم فريق ما لاعبة بشكل مكثف ويعتمد عليها بشكل كبير، خاصةً لاعبة خط وسط دفاعية في فريق معروف بسيطرته الكبيرة على الكرة، وهذا الاعتماد له علاقة كبيرة بمهارة هاسيغاوا، وليس انتقادًا كبيرًا لمانشستر سيتي. ومع ذلك، من الجيد بالتأكيد أن يكون هناك بديل قوي لهذه اللاعبة.

    إلى جانب المهاجم النجم شو، الذي أثبتت غيابه في سباقي اللقب السابقين أنه كان عاملاً حاسماً في أسوأ الطرق، فإن هاسيغاوا هي آخر لاعبة يرغب سيتي في فقدانها بسبب الإصابة. يمتلك الفريق عمقاً في خط الوسط هذا الموسم، مع وصول غريس كلينتون وسيدني لومان في فترة الانتقالات الصيفية، ولكن في يناير، ذهبوا إلى أبعد من ذلك ووقعوا مع واحدة من أفضل اللاعبات في العالم، ودفعوا مبلغاً قياسياً للنادي مقابل كوفي.

  • Manchester City v Leicester City - Barclays Women's Super LeagueGetty Images Sport

    تأثير فوري

    لعبت كوفي حتى الآن عددًا قليلاً من المباريات، حيث شاركت في مباراة واحدة في الدوري الإنجليزي للسيدات (WSL) ومباراة أخرى في كأس الاتحاد الإنجليزي (FA Cup)، ثم ظهرت أربع مرات في الدوري من على مقاعد البدلاء. ومع ذلك، فقد أشاد المدير الفني أندريه جيجلرتز بما أضافته إلى فريقه الذي يسعى للفوز باللقب.

    وقال الشهر الماضي: "إنها مختلفة بعض الشيء. أعتقد أنها لاعبة أكثر قوة بدنيًا من اللاعبات الأخريات في نفس المركز. كما أنها قائدة أكثر، تتحدث أكثر، وتأخذ زمام المبادرة على أرض الملعب. لذا فهي مختلفة بعض الشيء وأعتقد أن هذا جيد لنا، لأن ذلك يجعل ديناميكية الفريق أفضل".

  • Sam Coffey Manchester City 2025-26Getty Images

    "تحدي" جديد

    لكن كوفي ليست في مانشستر فقط لدعم هاسيغاوا. لا تنفق كل هذا المال على لاعبة من الطراز العالمي لتبقى على مقاعد البدلاء، كما أن هاسيغاوا لاعبة جيدة ومؤثرة للغاية بحيث لا يمكن أن تجلس على مقاعد البدلاء كل أسبوع. إذن، كيف يمكنهما العمل معًا؟

    لقد رأينا لمحات من ذلك في الفوز على ليستر سيتي الشهر الماضي، عندما لعبت اللاعبتان جنبًا إلى جنب للمرة الأولى، والوحيدة حتى الآن. غطت كوفي إلى حد كبير المناطق العميقة وأعطت هاسيغاوا منصة لتتألق أكثر في الأمام، حيث سجلت اللاعبة الدولية اليابانية هدفًا واحدًا وصنعت آخر في مباراة شهدت قيامها بأربع تمريرات حاسمة وخلق فرصتين كبيرتين.

    كان هذا تغييرًا مثيرًا للاهتمام عن الطريقة التي عملت بها هاسيغاوا وبليندكيلد براون معًا، حيث تبادلتا الأدوار في العمق والأعلى، مما يعني أن كلاهما كان له تأثير في الشوطين. عندما سُئل عما إذا كان الأمر سيختلف مع كوفي، وعما إذا كانت ستشغل دورًا أعمق في كثير من الأحيان بدلاً من الأدوار الشاملة التي تلعبها هاسيغاوا وبليندكيلد براون، كان رد جيجلرتز مثيرًا للاهتمام.

    قال: "هذا ما اعتادت عليه، لكنني أتحداها قليلاً أيضاً. أعتقد أنه لكي لا يكون الفريق متوقعاً للغاية، يجب أن يكون اللاعبون الذين يلعبون في تلك المراكز المركزية قادرين على لعب أدوار هجومية ودفاعية على حد سواء، سواء كانوا في المراكز السادسة السفلية أو العليا. أعتقد أن هذه هي طبيعتها، فهي أكثر [دفاعية]، وبالطبع يجب أن نستغل ذلك، ولكن في الوقت نفسه، أريدها أيضًا أن تكون قادرة على اللعب في مراكز أعلى إذا لزم الأمر، لأن ذلك سيجعل الفريق أكثر صعوبة في التنبؤ".

  • Laura Blindkilde Brown Man City Women 2025-26Getty Images

    أمثلة محددة

    هاسيغاوا وبليندكيلد براون هما مثالان رائعان على كيفية التكيف مع كلا الدورين. وصل هاسيغاوا إلى سيتي كلاعب رقم 10، لكنه تحول منذ ذلك الحين إلى لاعب وسط دفاعي من الطراز العالمي، بينما كانت بليندكيلد براون لاعبة هجومية أكثر، لكنها أظهرت مؤخرًا قدراتها في الدفاع. الآن، يظهر كلاهما بانتظام قدراتهما الدفاعية والهجومية في الوقت نفسه.

    وأشار جيجلرتز إلى أن "أعتقد أن هذه هي الطريقة التي تتطور بها اللعبة. لا يمكن للاعبين اللعب في مركز واحد فقط. يجب أن تكون قادرًا على اللعب في مناطق مختلفة من الملعب، سواء في الخلف أو في الأمام. أعتقد أن [هاسيغاوا وبليندكيلد براون] مثالان جيدان على ذلك.

    "لكن الأمر يتعلق أيضًا بالعلاقات. تعمل بلينكي ويوي معًا منذ فترة طويلة، وقد وجدتا طريقة جيدة لتقاسم عبء اللعب في المراكز السفلية والعليا. يتعلق الكثير من الأمور بتعلم اللعب مع أنواع مختلفة من اللاعبين".

  • Sam Coffey Manchester City 2025-26Getty Images

    لمحة عما سيأتي

    كيف ستتكيف كوفي مع المتطلبات الجديدة وتسعى إلى إضافة مهارات جديدة إلى رصيدها خلال الأشهر القليلة المقبلة سيكون أحد الجوانب الأكثر إثارة للاهتمام في ما تبقى من موسم سيتي، بالنظر إلى أن لقب الدوري الإنجليزي لكرة القدم للسيدات يبدو محسوماً قبل ست مباريات من نهايته. فريق جيجلرتز يتقدم بفارق ثماني نقاط ولم يخسر سوى مرتين طوال الموسم.

    لقد عملت هاسيغاوا وبليندكيلد براون معًا بشكل جيد للغاية، وكان جيجلرتز حريصًا على التأكيد على أن وصول كوفي لا يعني أن الأخيرة، التي حققت موسمًا رائعًا في سن 22 عامًا، ستتراجع ببساطة.

    وقال الشهر الماضي: "لورا كانت ولا تزال لاعبة مهمة جدًا بالنسبة لنا. لقد قدمت أداءً رائعًا خلال هذا العام. إنها هادئة مع الكرة، وتريد الكرة طوال الوقت، وتعترض الكثير من التمريرات. إنها لاعبة ممتازة".

    لكن كوفي تضيف عمقًا إلى خط الوسط سيكون ضروريًا لمانشستر سيتي الذي يسعى إلى مواصلة أدائه الممتاز في موسمه الأول تحت قيادة مدربه الجديد. لن يتمكن هذا الفريق من التعامل مع دوري أبطال أوروبا بالإضافة إلى ثلاث مسابقات محلية، وغيابه عن أوروبا هذا الموسم هو على الأقل أحد العوامل التي ساهمت في فوزه باللقب. لكن إضافة لاعبة مثل كوفي في يناير هو خطوة نحو تحقيق ذلك العام المقبل، عندما من المرجح أن يعود الفريق إلى أوروبا.

    وأضافت جيجلرتز: "من الجيد لنا أيضًا أن يكون لدينا المزيد من الخيارات وأنواع مختلفة من اللاعبات اللواتي يمكنهن اللعب معًا".

    كانت كوفي بالفعل توقيعًا مثيرًا لمانشستر سيتي في دور لاعبة خط الوسط التي أصبحت فيها من الطراز العالمي. إن رؤيتها تضيف المزيد من التنوع والديناميكية إلى لعبها في نظام جيجلرتز لن يكون مفيدًا لها ولناديها الجديد فحسب، بل للولايات المتحدة أيضًا. سيكون من المثير مشاهدتها وهي تواجه هذا التحدي.

