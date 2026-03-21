وصف مدرب توتنهام خديجة شو بأنها «الأفضل في العالم بفارق كبير» بعد أن حطمت مهاجمة مانشستر سيتي الأرقام القياسية في دوري كرة القدم للسيدات (WSL) بتسجيلها ثلاثية سريعة
براعة شو تقضي على توتنهام
كانت شو في أفضل حالاتها عندما سحق مانشستر سيتي فريق توتنهام بنتيجة 5-2 يوم السبت. وسجلت المهاجمة أسرع ثلاثية في تاريخ الدوري الإنجليزي للسيدات، حيث أحرزت ثلاثة أهداف في غضون 13 دقيقة. ومن المقرر أن ينتهي عقد اللاعبة الدولية الجامايكية في نهاية الموسم، وكان المشجعون يرددون باستمرار هتاف "جددوا عقدها" بينما كانت تقضي على توتنهام.
لكن المدير الفني أندريه جيجلرتز لم يقدم أي معلومات إضافية عن مستقبلها، حيث قال للصحفيين: "إنها لاعبة مهمة للغاية. نأمل أن [توقع العقد]، لكننا سنرى. نتحدث عن الأهداف، لكن يمكنكم أيضًا أن تروا كيف تدافع، وكيف تضغط على الخصم، وكيف تهيئ الفرص لزميلاتها.
"هذا يظهر جانبًا من تطورها منذ بداية الموسم وما تريد أن تضيفه للفريق. الأمر لا يقتصر على تسجيل الأهداف فقط."
مهاجم «سيتي» يسجل أرقامًا لا تصدق
أظهرت شو مستواً مذهلاً حقاً طوال الموسم، حيث سجلت 18 هدفاً في 18 مباراة بالدوري الإنجليزي للسيدات هذا الموسم، كما أنها سجلت الآن ثلاث ثلاثيات متتالية ضد توتنهام.
أصيب مارتن هو، مدرب توتنهام، بالذهول من مدى براعة شو، وأشاد بمواصفاتها بعد صافرة النهاية.
وعندما سُئل عما إذا كانت شو تثير الخوف في قلوب مدافعيه، قال: "لن أقول إنها تثير الخوف، لكنها بالتأكيد تثير الشك. إنها أفضل مهاجمة في العالم بفارق كبير.
"تسجل الأهداف بقدميها ورأسها، وتتمتع بقدرة جيدة على الربط بين اللاعبين وحركة جيدة.
كانت هناك لحظات في الشوط الأول كان بإمكاننا فيها الاقتراب منها أو إيقاف العرضيات، وعندما لا تفعل ذلك، تتعرض للعقاب".
دهشة كوفي
أعجب سام كوفي، زميل شو في فريق "سيتي"، بتأثيرها الكبير، وأشاد بقدراتها كزميلة في الفريق.
وأضافت كوفي: "أشعر أن ما تراه هو ما تحصل عليه. إنها مفعمة بالحيوية، وهي جيدة للغاية ومهيمنة للغاية".
"أحببت جهودها الدفاعية [ضد توتنهام]. عندما تضغط، أعتقد أنها واحدة من أفضل المهاجمات رقم 9 في العالم.
"لقد كان من دواعي سروري اللعب معها. من الواضح أنني أحترمها منذ سنوات، ولكن الآن أصبح التعرف عليها وكوني زميلتها في الفريق شرفًا لي. قلت سابقًا أنني أشعر وكأنني ألعب لعبة فيفا. هل يمكنك تسجيل ثلاثة أهداف بهذه الطريقة في 20 دقيقة؟"
واختتمت شو نفسها قائلة: "يجب أن أقول إنها كانت أمسية جيدة. خاصة بعد [التعادل 0-0 مع أستون فيلا] الأسبوع الماضي. لدي لاعبات رائعات من حولي وأحاول فقط أن أبذل قصارى جهدي في خط الهجوم".
ماذا سيحدث بعد ذلك؟
يواجه مانشستر سيتي فريق مانشستر يونايتد في ديربي ضخم نهاية الأسبوع المقبل. ويحتل الفريق حالياً صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي للسيدات (WSL)، متقدماً بفارق ثماني نقاط عن يونايتد الذي يحتل المركز الثاني؛ وتعد هذه المباراة بمثابة "ست نقاط" في قمة الترتيب، وتتمتع شو بمستوى رائع.
قالت لورين هيمب: "من الرائع وجودها في الفريق. إنها تستغل الكثير من الفرص.
"هذا يمنحنا الثقة، خاصةً نحن اللاعبات الجناحيات. من الرائع أن يكون لديك لاعبات قادرات على تسجيل أسرع ثلاثية أهداف في تاريخ الدوري الإنجليزي للسيدات."
