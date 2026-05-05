وصفه بالأحمق وعايره بالدرجة الثانية.. فينيسيوس يستمر في الجدل والضحية نجم إسبانيول!

طغت المواجهة الحادة التي دارت على أرض الملعب بين فينيسيوس والمدافع الهلالي على فوز ريال مدريد السهل خارج أرضه على إسبانيول.

بدأت التوترات في وقت مبكر، حيث شعر الجناح البرازيلي بالإحباط من أسلوب المدافع البدني، لا سيما خلال الكرات الثابتة التي شهدت صراعات جسدية شديدة. والتقطت كاميرات قناة «موفيستار بلس+ ديبورتيس» تبادل الكلمات بين اللاعبين طوال المباراة.

وتصاعدت حدة المواجهة مع تقدم المباراة. وحصل إل هلالي في البداية على بطاقة حمراء مباشرة بسبب تدخله على فينيسيوس، لكن الحكم ألغى القرار بعد مراجعة تقنية الفيديو وخفف العقوبة إلى بطاقة صفراء، مما أثار استياء لاعبي ريال مدريد بشكل واضح.