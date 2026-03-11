Getty Images Sport
وزير إيراني يقول إن المنتخب لا يمكنه المشاركة في كأس العالم، لكن رئيس الفيفا جياني إنفانتينو يقول إنهم مرحب بهم
"تحت أي ظرف من الظروف"
كان دونيامالي حازماً في موقفه.
وقال دونيامالي، وفقًا لتصريحات بثتها وسائل الإعلام الحكومية: "بالنظر إلى أن هذا النظام الفاسد اغتال زعيمنا، لا يمكننا تحت أي ظرف من الظروف المشاركة في كأس العالم". وأضاف أن شروط المشاركة "غير متوفرة".
وتأتي هذه التصريحات في أعقاب الغارات الجوية الأمريكية والإسرائيلية على إيران التي أسفرت عن مقتل المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي وأثارت صراعًا إقليميًا أوسع نطاقًا.
أُدرجت إيران في المجموعة G من البطولة إلى جانب بلجيكا ومصر ونيوزيلندا. ومن المقرر أن تقام جميع مباريات الفريق الثلاث في مرحلة المجموعات في الولايات المتحدة، بما في ذلك مباراتان في لوس أنجلوس ومباراة واحدة في سياتل.
"مرحبًا بكم في المنافسة"
قال رئيس الفيفا جياني إنفانتينو في وقت سابق من هذا الأسبوع إنه ناقش مشاركة إيران المحتملة مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وكتب إنفانتينو على إنستغرام: "خلال المناقشات، أكد الرئيس ترامب مجددًا أن المنتخب الإيراني مرحب به بالطبع للمشاركة في البطولة في الولايات المتحدة".
من المقرر أن تبدأ البطولة التي تضم 48 فريقًا في 11 يونيو، وستقام المباريات في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.
قواعد الفيفا
تنص لوائح الفيفا على أنه في حالة انسحاب إحدى الاتحادات الأعضاء المشاركة من البطولة، يجوز للهيئة الإدارية تحديد كيفية المضي قدماً واستبدال الفريق بفريق آخر من الاتحادات الأخرى وفقاً لتقديرها.
لا يزال الغموض قائماً
لم يصدر أي بيان رسمي فوري من الفيفا أو الاتحاد الإيراني لكرة القدم بشأن تصريحات الوزير.
