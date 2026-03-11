AFP
وزير الرياضة الإيراني: إيران "لا تستطيع المشاركة" في كأس العالم بسبب الصراع مع الولايات المتحدة وإسرائيل
موقف طهران الحازم
اندلع هذا الصراع الحالي في 28 فبراير، من خلال سلسلة من الغارات الجوية المكثفة التي شنتها إسرائيل والولايات المتحدة على مواقع عسكرية ونووية في جميع أنحاء إيران. وقد تسبب هذا الصراع في أزمة جيوسياسية امتدت الآن بشكل مباشر إلى عالم الرياضة. مع اقتراب موعد بطولة كأس العالم لكرة القدم التي تنظمها الفيفا بعد ثلاثة أشهر فقط، تسببت احتمالية انسحاب إحدى أبرز الدول الآسيوية في مجال كرة القدم في صدمة في عالم كرة القدم العالمي، وتركت المنظمين في سباق مع الزمن.
كان الوزير حازماً في تصريحه: "بالنظر إلى أن هذا النظام الفاسد اغتال زعيمنا [آية الله خامنئي]، لا يمكننا تحت أي ظرف من الظروف المشاركة في كأس العالم. أطفالنا ليسوا آمنين، وبشكل أساسي، لا توجد شروط للمشاركة. بالنظر إلى الأعمال الخبيثة التي قاموا بها ضد إيران، فقد فرضوا علينا حربين على مدى ثمانية أو تسعة أشهر وقتلوا وأستشهدوا الآلاف من شعبنا. لذلك، لا يمكننا بالتأكيد أن نكون حاضرين".
إنفانتينو يسعى إلى حل دبلوماسي
جاءت هذه الأخبار عقب لقاء رئيس الفيفا جياني إنفانتينو بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الثلاثاء. ظل إنفانتينو متفائلاً في البداية، حيث نشر ما يلي على حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي: "التقيت هذا المساء بالرئيس الأمريكي دونالد ج. ترامب لمناقشة حالة الاستعدادات لكأس العالم لكرة القدم القادمة، والحماس المتزايد مع اقتراب انطلاق البطولة بعد 93 يوماً فقط".
وتطرق إنفانتينو بشكل خاص إلى الوضع الإيراني، مشيرًا إلى أن "الرئيس ترامب أكد مجددًا أن المنتخب الإيراني مرحب به بالطبع للمشاركة في البطولة في الولايات المتحدة. نحن جميعًا بحاجة إلى حدث مثل كأس العالم لكرة القدم لجمع الناس معًا الآن أكثر من أي وقت مضى".
ومع ذلك، أبدى ترامب في السابق عدم اكتراثه، قائلاً: "لا يهمني حقاً"، عندما سُئل عن احتمال انسحاب إيران.
الاتحاد يشكك في السلامة على الأراضي الأمريكية
وكان رئيس الاتحاد الإيراني لكرة القدم، مهدي تاج، قد شكك بالفعل في مشاركة المنتخب الوطني للرجال في كأس العالم 2026، حيث تساءل في التلفزيون الحكومي: "إذا كان هذا هو شكل كأس العالم، فمن في كامل قواه العقلية سيرسل منتخب بلاده إلى مثل هذا المكان؟" وتأتي تعليقاته في الوقت الذي من المقرر أن تلعب إيران مبارياتها في الدور التمهيدي في الولايات المتحدة، حيث من المقرر أن تقام المباريات في لوس أنجلوس وسياتل.
وربط تاج مخاوفه بشأن السلامة بمشاركة المنتخب الوطني للسيدات مؤخرًا في أستراليا، حيث تقدمت عدة لاعبات، من بينهن الكابتن زهرة غنباري، بطلبات لجوء. وفي حين تشير التقارير إلى أنهن طلبن اللجوء بعد أن وُصِفن بـ"الخائنات" لرفضهن غناء النشيد الوطني، ادعى تاج أنهن "اختُطفن" واحتُجزن كـ"رهائن". وألقى باللوم على ترامب لتحريضه على هذه الانشقاقات من خلال منحهن حق اللجوء، متسائلاً: "كيف يمكن أن تكون متفائلاً بشأن كأس العالم الذي سيقام في أمريكا؟"
الفيفا تظل ثابتة على الجدول الزمني
على الرغم من الخطاب الصادر عن طهران، يبدو أن الفيفا مصممة على المضي قدماً. أكد المدير التنفيذي للعمليات هايمو شيرجي أن الحدث "أكبر من أن يتم تأجيله"، معرباً عن أمله في مشاركة جميع الدول الـ 48. إن انسحاب إيران المحتمل من المجموعة G، إلى جانب بلجيكا ونيوزيلندا ومصر، سيجبر على إجراء إعادة هيكلة محمومة قبل أسابيع قليلة من انطلاق البطولة في 11 يونيو.
