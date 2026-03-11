وزير الرياضة الإيراني: إيران "لا تستطيع المشاركة" في كأس العالم بسبب الصراع مع الولايات المتحدة وإسرائيل

اندلع هذا الصراع الحالي في 28 فبراير، من خلال سلسلة من الغارات الجوية المكثفة التي شنتها إسرائيل والولايات المتحدة على مواقع عسكرية ونووية في جميع أنحاء إيران. وقد تسبب هذا الصراع في أزمة جيوسياسية امتدت الآن بشكل مباشر إلى عالم الرياضة. مع اقتراب موعد بطولة كأس العالم لكرة القدم التي تنظمها الفيفا بعد ثلاثة أشهر فقط، تسببت احتمالية انسحاب إحدى أبرز الدول الآسيوية في مجال كرة القدم في صدمة في عالم كرة القدم العالمي، وتركت المنظمين في سباق مع الزمن.

كان الوزير حازماً في تصريحه: "بالنظر إلى أن هذا النظام الفاسد اغتال زعيمنا [آية الله خامنئي]، لا يمكننا تحت أي ظرف من الظروف المشاركة في كأس العالم. أطفالنا ليسوا آمنين، وبشكل أساسي، لا توجد شروط للمشاركة. بالنظر إلى الأعمال الخبيثة التي قاموا بها ضد إيران، فقد فرضوا علينا حربين على مدى ثمانية أو تسعة أشهر وقتلوا وأستشهدوا الآلاف من شعبنا. لذلك، لا يمكننا بالتأكيد أن نكون حاضرين".