مفاجأة تاريخية صادمة .. وزير الداخلية السعودي أمر بحل نادي الاتحاد!

الكاتب القانوني ظهر يوم الإثنين، عبر بودكاست "مع مسفر"، ليتم سؤاله عن مدى صحة الأنباء التي تزعم أن نادي الاتحاد هُدد بالشطب في فترة من الفترات.

القدادي اعتذر عن عدم الإجابة في البداية، رافضًا الحديث عن هذا الملف، قبل أن يؤكد صحة هذه الأنباء بعد ذلك، مؤكدًا أن الأمير عبدالله الفيصل اتخذ قرار حل الاتحاد بالفعل عام 1378 هجريًا قبل أن يتراجع بفضل وساطة كامل أزهر؛ رئيس نادي الوحدة حينها.

وقال القدادي عبر بودكاست "مع مسفر": "حل نادي الاتحاد كان سيحدث في مرحلة مبكرة ببداية تأسيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، على إثر حدوث عدم انتظام وفوضى ومشاكسات على مستوى الساحة الرياضية من الاتحاديين وبين الاتحاديين وبعضهم".

وأضاف: "طالت الإشكالية وحاول المسؤولون حلها، لكنهم فشلوا، فاتخذ وزير الداخلية سمو الأمير عبدالله الفيصل قرارًا بحل النادي وقد صدر القرار موقعًا بالفعل".

القانوني تابع: "انظروا لتصاريف الأيام والقدر، إذ تدخل منافس الاتحاد؛ الوحدة عبر رئيسه كامل أزهر، للشفاعة عند وزير الداخلية للتراجع عن حل الاتحاد، وبعد مداولات تم التراجع عن هذا القرار خلال أسبوع أو عشرة أيام".



